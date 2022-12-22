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В новом градостроительном законе есть множество предохранителей для избежания злоупотреблений -Азархина

Азархина добавила, что за последние годы города застраивались хаотично, бесконтрольно, без уважения к архитектурному наследию

сегодня, 18:03
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Автор:

Лиля Воробьева

Без современных цифровых инструментов, касающихся управления проектами и упрощения бюрократических процессов, послевоенное восстановление Украины будет невозможно. Об этом в эфире канала "Рада" сказала заместитель министра общин, территорий и инфраструктуры ("Министерство восстановления Украины") Александра Азархина.

В новом градостроительном законе есть множество предохранителей для избежания злоупотреблений -Азархина

Александра Азархина (фото из открытых источников)

По ее словам, в Украине раньше никогда не было такого масштаба разрушений, которые нужно восстановить очень быстро, максимально прозрачным и подотчетным способом. "Цифровизация не является роскошью, а является базовым условием предстоящего восстановления", – подчеркнула она.

Азархина добавила, что в последние годы города застраивались хаотично, бесконтрольно, без уважения к архитектурному наследию. При этом у граждан даже "не у кого спросить, кто виноват, что наши города заполонили дома-монстры".

"Мы должны двигаться по существующим в мире правилам и канонам, которые предупреждают злоупотребление на всех уровнях", — считает чиновница. Она также отметила, что законопроект расширяет возможности контроля за незаконным строительством.

"Сегодня есть монополия, мы создаем конкурентную среду, привлекая частные контролирующие организации. У них будет ответственность на уровне институтов – надзора – в Министерстве восстановления и контроля – в ГИАМ.

В законе есть куча предохранителей, позволяющих отследить каждый шаг. Почему, кто, когда и что подписал. В идеале этот процесс вообще должен быть автоматизирован. Действительно ли все условия алгоритма соответствуют действительности, действительно ли есть все разрешения из реестров и строительство является легальным. То есть, система будет строиться на праве, а не на волюнтаристских решениях отдельных лиц", – подчеркнула Азархина.

Что касается заявлений руководителей местных органов самоуправления о том, что их лишают полномочий по контролю за строительством, замминистра отметила следующее. "Местные власти полномочий по контролю за строительством никто не лишает, законопроектом расширяется круг лиц, осуществляющих контроль за ходом строительства, что, в свою очередь, демонолизует эту функцию. Что касается вообще функций контроля за ходом строительства объектов и надзора за субъектами, принимающими  решения (разрешительного характера), ранее принадлежавшие ГИАМ, они теперь разделены. Недавно реформированная Госинспекция архитектуры и градостроительства (ГИАМ) будет осуществлять контроль за определенной категорией объектов, а Министерство — надзор за субъектами. Надзор и контроль должны быть отдельно. Раньше они не имели такой функции. С принятием закона у городов появляется гораздо больше полномочий. Это, в частности, право и обязанность осуществлять мониторинг застройки. И именно благодаря этому у них есть возможность напрямую влиять на этот процесс", – сказала Азархина.

По ее словам, у органов местного самоуправления появляется возможность осуществления госрегистрации права на выполнение подготовительных и строительных работ, принятие в эксплуатацию объектов и осуществление градостроительного контроля независимо от класса последствий.

"Градостроительный контроль за объектами самовольного строительства гораздо шире в этом формате", – считает заместитель министра.

"Если оглянуться назад и посмотреть, в каком состоянии наши города, то, к сожалению, ничего хорошего сказать не могу. Нам нужно, чтобы города могли функционировать. У нас будет более 50 постановлений Кабмина, которые нужно принять после подписания закона. Надеюсь, нам удастся предупредить все эти риски, о которых говорит общественность. Мы очень внимательно к этому относимся и наша задача показать, что эти беспокойства не оправдаются", – подытожила Азархина.



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Источник: https://ukranews.com/ua/news/903721-bez-suchasnyh-tsyfrovyh-instrumentiv-yaki-daye-mistobudivna-reforma-vidbudova-nemozhlyva-azarhina
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