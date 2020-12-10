В Норвегии открыли самый большой в мире городок сделанный с имбирных пряников (Фото)

В норвежском городке Берген открылся самый большой в мире пряничный городок. Он полностью сделан из знаменитых имбирных пряников, которые традиционно пекутся в стране на Рождество. Городок состоит почти из двух тысяч экспонатов, среди которых маленькие копии людей, домов, транспорта. Есть даже колесо обозрения.

В Норвегии открыли самый большой в мире пряничный городок. Фото: bergenrabbit.net

В создании городка приняли участие тысячи жителей Бергена: кондитеры, школьники и даже дети с садиков.

Местной рождественской традиции уже почти двадцать лет.

Экспозиция будет работать в течение декабря. Вход на территорию городка — платный. Вырученные средства идут на благотворительность.

Хотя экспонат и создан из съедобных частей, есть их запрещено, ведь люди будут трогать и ходить возле него целый месяц. Поэтому после того, как городок порадует глаз, отправится в компост.

Особенностью пряников, которые изготавливаются в Норвегии является то, что их делают из более тонкого теста, чем в других странах. Традиционно вкусности украшают узорами из глазури.

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