В Николаеве спасатели устроили гендер-пати (ФОТО)

В жизни бывают моменты, полные такой чистой радости, что хочется остановить время и впитать каждый миг. Одним из таких моментов стало гендер-пати для отважного спасателя из 2 ГПРЧ г. Николаева Владислава Чокова и его очаровательной жены Евгении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

В Николаеве пожарный с женой сделали гендер-пати на работе

О том "кто живет в животике" узнали по-особому: пол будущего первенца определили с помощью цветной пены. В воздухе разлился нежный синий цвет, извещая о предстоящем рождении сынишки.

"Счастливые родители сияли от радости, разделяя этот трогательный момент с родными, друзьями и коллегами. Их улыбки, полные тепла, а объятия любви и искреннего ожидания новой жизни, надолго останутся в памяти присутствующих.

Поздравляем семью с будущим пополнением! Пусть будущий малыш растет здоровым, счастливым и окруженным заботой", – отмечают в областном главке ГСЧС.

Напомним, портал "Комментарии" писал, какие сигналы организма могут свидетельствовать о беременности. Во время беременности в организме женщины происходят серьезные изменения, начинающиеся уже с начала оплодотворения яйцеклетки. Наиболее распространенными признаками беременности называют задержку менструации, тошноту и усталость. Однако существует много менее известных симптомов, которые могут свидетельствовать о беременности.

После овуляции базальная температура тела женщины немного повышается и остается таковой до следующей менструации. Если температура остается повышенной более двух недель, это может быть ранним показателем беременности.