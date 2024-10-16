В нескольких областях Украины ожидаются заморозки: объявлен повышенный уровень опасности

Украинский гидрометцентр предупредил о повышенном уровне опасности из-за заморозков, которые накроют несколько регионов страны в ночь на 17 октября. Синоптики прогнозируют как заморозки на почве, так и в воздухе, что влечет за собой разный уровень опасности для областей. В некоторых регионах объявлен желтый уровень, в других – оранжевый, требующий особого внимания от граждан и местных властей.

Синоптики предупреждают о заморозках

По данным синоптиков, самые сильные заморозки ожидаются в западных областях, а также Житомирской и Винницкой областях. Здесь температура в воздухе опустится до 0...-3°, что спровоцирует объявление оранжевого, ІІ уровня опасности. Это означает повышенную угрозу сельскому хозяйству, транспорту и инфраструктуре.

В Киевской, Черниговской и Сумской областях заморозки ожидаются на почве с температурой 0...-3°. Для этих регионов объявлен желтый, и уровень опасности, также нуждающийся в осторожности, особенно от аграриев, поскольку заморозки могут повредить посевы озимых культур.

Ночная температура в других северных регионах Украины упадет до 1...6°, тогда как на остальной территории, кроме западных областей, термометры покажут 3...8°. Это значит, что погодные условия могут резко измениться в зависимости от области, поэтому синоптики советуют следить за прогнозами и готовы к внезапным перепадам температур.





Заморозки такого уровня могут иметь серьезные последствия для сельского хозяйства, особенно в областях, где фермеры еще не завершили осеннюю посевную кампанию. Озимые культуры, в частности пшеница, могут пострадать от низких температур, что чревато будущим урожаем. Поэтому аграриям советуют принять меры по защите посевов, например, накрыть молодые растения или использовать дополнительное тепло.

Также заморозки могут создать риск для дорожного движения, поскольку на дорогах возможно образование льда. Это особенно опасно для автомобилей на утренних маршрутах, когда водители могут столкнуться с неожиданными скользкими участками. Местные власти предупреждены о необходимости своевременной обработки дорог специальными реагентами для уменьшения риска аварий.