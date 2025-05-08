В небе около 125 самолетов: Индия и Пакистан провели самый ожесточенный бой современности

Между Пакистаном и Индией произошло огромное воздушное сражение, которое стало одним из самых больших и длинных за последние десятилетия, сообщает CNN.

Бой развернулся, когда 125 истребителей из обеих стран оставались в пределах своих воздушных пространств. Одна из сторон атаковала ракетами, а другая отвечала тем же образом. Нападавшие неоднократно наносили удары на расстояниях более 160 км. Бой длился больше часа.

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По информации источника в пакистанской службе безопасности, индийские ВВС часто совершали несколько налетов на цели. Собеседник описал это как "собачий бой", в котором пакистанские истребители успешно сбили пять индийских самолетов. Власти Пакистана подчеркнули, что это столкновение стало одним из крупнейших в новейшей истории авиации.

Это воздушное сражение произошло на фоне обостряющегося уже десятилетиями конфликта между Индией и Пакистаном. Одной из главных причин напряженности является территориальный спор Кашмира. В апреле этого года насилие в регионе снова вспыхнуло, когда нападавшие убили 25 индийцев и одного гражданина Непала в Пахалгаме. Индия обвинила Пакистан в поддержке этих атак, однако Пакистан отверг эти обвинения. В ответ Индия угрожала расторгнуть Договор о водах Инда и перекрыла дамбы на границе с Пакистаном.

В ночь на 7 мая Индия начала военную операцию под названием "Синдур", нанеся удары по объектам, которые они считают террористическими, на территории Пакистана. Пакистан также ответил ударами по индийским целям. Это повышает уровень напряженности в регионе, что может привести к дальнейшей эскалации конфликта между двумя ядерными государствами.

Портал "Комментарии" писал, что Пакистан выразил готовность снизить уровень военной напряженности в регионе, при условии, что Индия прекратит агрессивные действия, в том числе военную операцию под названием "Синдур". Об этом в интервью телеканалу Bloomberg заявил министр обороны Исламской Республики Хаваджа Асиф.