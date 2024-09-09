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В НАТО снова ничего не видят и не слышат: что заявили о падении российских дронов в Латвии

В НАТО не имеют данных, что российский дрон разбился в Латвии намеренно

сегодня, 14:17
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Кравцев Сергей

Североатлантический альянс не имеет информации о том, что падение российского беспилотника на территории Латвии было преднамеренным. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сделала спикер Альянса Фара Дахлалла. 

В НАТО снова ничего не видят и не слышат: что заявили о падении российских дронов в Латвии

НАТО. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году фрагменты российских беспилотников и ракеты неоднократно находили на территории союзников.

"Хотя у нас нет информации, свидетельствующей об умышленном нападении России на союзников, эти действия являются безответственными и потенциально опасными", – заявила Дахлалла.

Она напомнила, что в ответ на войну России Альянс значительно увеличил свое присутствие на восточном фланге, в частности в Румынии и Латвии.

Стоит отметить, в Латвии в субботу 7 сентября 2024 года разбился российский военный беспилотник, вероятно, залетевший через Беларусь.

Насколько известно, это был первый с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину случай, когда военный дрон России нарушил воздушное пространство Латвии.

Читайте также на портале "Комментарии" - литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис выступил с резкой критикой в адрес НАТО в связи с падением российских беспилотников на территории стран-членов альянса. В публикации в соцсети X он подчеркнул, что ситуации, которые только три года назад казались невозможными, теперь стали обычным и нуждаются в немедленной реакции и изменениях в стратегии обороны.                  

"Инциденты, немыслимые еще 3 года назад, сейчас рассматриваются как рутина. Ничто не должно падать на Украину, Латвию или где-нибудь на территории НАТО, но это новая реальность, к которой привело наше бездействие", — подчеркнул Ландсбергис.               

По словам Ландсбергиса, Литва не собирается мириться с таким положением дел и будет инициировать и поддерживать решительный ответ.




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Источник: https://interfax.com.ua/
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