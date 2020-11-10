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В Нацбанке прокомментировали уровень инфляции: прогнозы к концу года

В НБУ отметили, что в октябре инфляция оставалась невысокой

сегодня, 20:52
Автор:

Елизавета Черных

В октябре инфляция оставалась невысокой, а потребительская корзина украинцев была дороже на 2,6%, чем в прошлом году. Об этом сообщили на официальном сайте Национального банка Украины. 

В Нацбанке прокомментировали уровень инфляции: прогнозы к концу года

ФОТО: UA.News

В НБУ также отметили, что топливо, сырые продукты питания, в частности овощи, а также одежда и обувь стоили дешевле в сравнении с прошлым годом. Однако, больше всего в 2020 году выросли цены на услуги и административно регулируемые цены. Кроме этого, продолжали дорожать табачные изделия. 

В Нацбанке также прокомментировали падение цен на определенные продукты питания. Так, к примеру, с приходом нового урожая замедлилось подорожание яблок, а с увеличением импорта — наблюдалось снижение цен на бананы. 

Что касаемо цен на услуги: в НБУ рассказали, что повышение стоимости услуг заведений питания, кинотеатров, салонов красоты, аренды жилья замедлилось. Однако, в связи с эпидемической ситуацией в стране, ускорилось повышение стоимости медицинских услуг. 

К концу года Национальный банк Украины прогнозирует умеренное ускорение инфляции. Это будет, в том числе, следствием дальнейшего оживления экономической активности и подорожания энергоносителей. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, в Украине стремительно снижается курс евро. 



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Источник: https://bank.gov.ua/
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