В Нацбанке прокомментировали уровень инфляции: прогнозы к концу года

В октябре инфляция оставалась невысокой, а потребительская корзина украинцев была дороже на 2,6%, чем в прошлом году. Об этом сообщили на официальном сайте Национального банка Украины.

ФОТО: UA.News

В НБУ также отметили, что топливо, сырые продукты питания, в частности овощи, а также одежда и обувь стоили дешевле в сравнении с прошлым годом. Однако, больше всего в 2020 году выросли цены на услуги и административно регулируемые цены. Кроме этого, продолжали дорожать табачные изделия.

В Нацбанке также прокомментировали падение цен на определенные продукты питания. Так, к примеру, с приходом нового урожая замедлилось подорожание яблок, а с увеличением импорта — наблюдалось снижение цен на бананы.

Что касаемо цен на услуги: в НБУ рассказали, что повышение стоимости услуг заведений питания, кинотеатров, салонов красоты, аренды жилья замедлилось. Однако, в связи с эпидемической ситуацией в стране, ускорилось повышение стоимости медицинских услуг.

К концу года Национальный банк Украины прогнозирует умеренное ускорение инфляции. Это будет, в том числе, следствием дальнейшего оживления экономической активности и подорожания энергоносителей.

Как сообщали "Комментарии" ранее, в Украине стремительно снижается курс евро.





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