В НАБУ отказались раскрывать информацию об уголовных делах, в которых фигурирует директор Бюро Кривонос, – СМИ

В Национальном антикоррупционном бюро отказались раскрывать информацию по уголовному делу директора бюро Семена Кривоноса о подкупе избирателей и его нахождении в розыске . В Бюро назвали это сведениями, относящимися к персональным данным и не подлежащим разглашению. Об этом говорится в ответе Бюро на запрос " Кратко о " .

Сергей Кривонос. Фото: 24 Канал

" Национальное бюро, как орган государственной власти, не владеет запрашиваемыми Вами сведениями, учитывая, что предоставление информации не возможно " , – говорится в официальном ответе Бюро , сообщает издание .

Также в НАБУ приравняли сведения о деле подкупа избирателей директором Бюро Кривоносом и его пребыванием в розыске к событиям и явлениям, которые происходили или происходят в бытовой и других сферах жизни личности. На основании этого отнесли их к информации о личной и семейной жизни личности, то есть к персональным данным. А значит, их разглашение без согласия лица невозможно, говорится в ответе Бюро.

В то же время, отмечает " Коротко о ", сам директор Бюро никаких комментариев по поводу хода уголовного дела о подкупе избирателей не давал. Также неизвестно, поддерживает ли Кривонос отношения с матерью и ребенком, с помощью которых ему удалось получить амнистию по этому делу, сообщили журналисты.

Издание напомнило, что директор НАБУ Семен Кривонос получил обвинительный судебный приговор по делу о подкупе избирателей в пользу Блока Юлии Тимошенко. Однако в июне 2009 года был уволен по амнистии из-за наличия у него малолетнего ребенка. По информации СМИ, он якобы усыновил мальчика и благодаря этому ушел от заключения.

При рассмотрении этого дела Кривонос находился в розыске. Кроме того, по данным экспрокурора САП Броневицкого, судья предоставлял разрешение на задержание Кривоноса и его доставку в суд под стражей.







Как сообщалось ранее, глава НАБУ Семен Кривонос заявил, что эффективность его ведомства не измеряется возвращенными в бюджет средствами. Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос, почему на содержание НАБУ Украина тратит в разы больше средств, чем оно своей работой возвращает государству.

