В МВД сообщили о «новых санкциях» для водителей

Сегодня в сети прошла информация о новых штрафах и санкциях против водителей, не имеющих в автомобиле огнетушителя, аптечки или знака аварийной остановки. В МВД сообщают, что эта информация является фейковой.

Иллюстративное фото

Как отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, требования к комплектации транспортных средств остаются неизменными уже много лет и четко прописаны в Правилах дорожного движения. Также уже несколько лет не изменялись санкции, предусмотренные КУоАП за возможные нарушения по этому поводу.

В полиции напоминают, в вашем авто должны быть:

▫ Аптечка с обозначением типа транспортного средства, для которого она предназначена

▫ Знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь, соответствующий стандартам

▫ Исправный огнетушитель.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что из-за большой загруженности шиномонтажных мастерских случаются случаи, что мастера устанавливают направленные шины наспех и не по инструкции. За что потом приходится заплатить автовладельцу.

Полицейские говорят, что производители снимают с себя ответственность при возникновении сложных ситуаций, если шины с направленным рисунком протектора были установлены неправильно. Патрульные на дорогах систематически проверяют состояние шин во время дорожных рейдов. "В частности, не только визуальное освидетельствование, но и проверку соответствия установленной резины сезона", — говорят правоохранители.