В Московской области взрыв на железнодорожной станции: разведка знает детали

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Кравцев Сергей
В Московской области 27 декабря произошел взрыв на железнодорожной станции. В результате были уничтожены вагоны поезда, который использует армия РФ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
Взрыв на железнодорожной станции. Фото: из открытых источников
Как узнали украинские разведчики, в 1:00 27 декабря на железнодорожной станции населенного пункта Воскресенск в Московской области произошел взрыв. Он уничтожил вагоны грузового поезда. Россия использовала их для обеспечения логистики русской оккупационной армии.
В Буданове отмечают, что масштаб нанесенного агрессору ущерба устанавливается.
При этом украинская разведка отмечает, что российская пропаганда пытается скрыть правду об инциденте.
Читайте на портале "Комментарии" — представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что в настоящее время на временно оккупированных территориях Украины находится примерно 600 тысяч российских военных. Об этом Юсов заявил в интервью телеканалу "Новости.LIVE".
Представитель украинской разведки отметил, что потери российских войск колоссальны и демонстрируют тенденцию к росту. В то же время, количество российских солдат на территории Украины остается постоянным в течение последнего времени.
Также издание "Комментарии" сообщало – в ГУР знают, какой запас дальнобойных ракет имеет РФ и сколько может производить за месяц.
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