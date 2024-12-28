В Московской области взрыв на железнодорожной станции: разведка знает детали

В Московской области 27 декабря произошел взрыв на железнодорожной станции. В результате были уничтожены вагоны поезда, который использует армия РФ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Взрыв на железнодорожной станции. Фото: из открытых источников

Как узнали украинские разведчики, в 1:00 27 декабря на железнодорожной станции населенного пункта Воскресенск в Московской области произошел взрыв. Он уничтожил вагоны грузового поезда. Россия использовала их для обеспечения логистики русской оккупационной армии.

В Буданове отмечают, что масштаб нанесенного агрессору ущерба устанавливается.

При этом украинская разведка отмечает, что российская пропаганда пытается скрыть правду об инциденте.

"Судя по пылу российской пропаганды, которая, пытаясь скрыть последствия грохота, лжет о якобы отсутствии пожара на территории железнодорожного депо Воскресенская — страх вождей кремля перед внутренним сопротивлением путинскому режиму и потерей контроля внутри страны серьезно растет", — говорится в сообщении.

Читайте на портале "Комментарии" — представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что в настоящее время на временно оккупированных территориях Украины находится примерно 600 тысяч российских военных. Об этом Юсов заявил в интервью телеканалу "Новости.LIVE".

Представитель украинской разведки отметил, что потери российских войск колоссальны и демонстрируют тенденцию к росту. В то же время, количество российских солдат на территории Украины остается постоянным в течение последнего времени.

"Количество российских солдат на временно оккупированных территориях Украины составляет около 600 тысяч. Те рекрутинговые мобилизационные меры, которые принимает враг, направлены прежде всего на пополнение потерь, потому что они колоссальны и имеют тенденцию к увеличению", — заявил Андрей Юсов.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ГУР знают, какой запас дальнобойных ракет имеет РФ и сколько может производить за месяц.



