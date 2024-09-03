В Монголии состоялся протест из-за визита Путина (ФОТО)

По прибытии в Монголию российского диктатора Владимира Путина у Дворца правительства собралась толпа с протестными настроениями, призывавшаяся изгнать из страны военного преступника.



Протест в Монголии против Путина. Фото из открытых источников

2 сентября Владимир Путин прибыл в Монголию с двухдневным визитом. 3 сентября российский диктатор встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурелсухом. Во время этой встречи у Дворца правительства собралась толпа с сине-желтыми флагами и плакатами. На одном из них надпись призывала российского диктатора покинуть Монголию: "Убирайся военный преступник Путин".





Однако официально Путина в Монголии встретили тепло. Центральная площадь Чингисхана была украшена огромными монгольскими и российскими флагами во время первого визита в эту страну за последние пять лет.

Монголия является членом Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина. Таким образом, российского диктатора должны были арестовать в Монголии, однако руководство страны отказалось идти на такие шаги. В ЕС подвергли критике отказ Монголии арестовывать Путина. Украина также прокомментировала решение монгольских властей и пригрозила последствиями.

Официальной причиной визита Путина в Монголию стало мероприятие в честь победы советских и монгольских войск над японской армией в 1939 году. Однако перед поездкой Путин рассказал о ряде "перспективных экономических и промышленных проектов" между двумя странами. Среди них – строительство Трансмонгольского газопровода, соединяющего Китай и Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал основные причины, почему Путин едет в Монголию.

Также "Комментарии" писали, что бывший президент Монголии призвал арестовать прибывшего в Улан-Батор Лукашенко.