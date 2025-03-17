В МОН предупреждают о "демографической пропасти": количество дошкольников в Украине уменьшается

В Украине насчитывается 881 тысяча детей в возрасте от 1 до 6 лет, но к 2027 году их количество уменьшится до 570 тысяч. Уже сейчас детсады не заполняются полностью, отметила заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова в интервью LB.ua.

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По ее словам, из 750 тысяч детей, сейчас получающих дошкольное образование, 168 тысяч занимаются в смешанном или онлайн-формате, что фактически означает, что большинство из этих детей не посещают детсады. В то же время Коновалова подчеркнула важность предоставления этой услуги даже в таких форматах.

Она также отметила, что очереди в детсады на сегодняшний день есть только в отдельных заведениях Киева, в то время как в других регионах страны детсады уже недозаполнены.

"В Киеве очереди хранятся только в некоторых заведениях. Но если вы готовы возить ребенка, например, в другой садик, то сегодня подадите заявление и завтра уже можете привести ребенка, даже если не относитесь к льготным категориям. Такой ситуации в Киеве, пожалуй, не было никогда", — отметила она.

Коновалова также отметила, что на ситуацию повлияла киевская программа "Деньги ходят за ребенком", которая предоставляет государственную финансовую компенсацию родителям для оплаты услуг частных садов, сделав их более доступными.

По ее словам, сокращение количества детей дошкольного возраста длится уже не первый год, но такого резкого падения числа детей не наблюдалось раньше.

"Пока в садики пошли дети, которые родились во время пандемии COVID-19 и войны, а рожали их семьи, которые, несмотря на сложную ситуацию, решили иметь детей. И это положительно, что эти семьи есть. Но демографическая пропасть требует от нашей системы значительной гибкости, чтобы мы могли сохранить доступность услуг и сеть детсадов".

Также заместитель министра подчеркнула, что раньше такой гибкости не было, и именно реформа дошкольного образования и принятый Закон "О дошкольном образовании", вступивший в силу 1 января 2025 года, должен обеспечить его.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Министерство образования и науки Украины официально отменило награждение выпускников 11-х классов золотыми и серебряными медалями за особые достижения в обучении. Соответствующий приказ № 1771 от 20 декабря 2024 вступил в силу после регистрации в Министерстве юстиции Украины 6 января 2025 года.