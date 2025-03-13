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В Молдове украинский автобус попал в серьезное ДТП: есть ли погибшие

Официальной информации о маршруте автобуса пока нет, но по фотографиям с места происшествия можно предположить, что это был рейс Одесса-Кишинев.

13 марта 2025, 17:15
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Клименко Елена

13 марта на трассе R-30 вблизи Штефан-Водэ, на юго-западе Молдовы, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и трактора. В результате столкновения автобус съехал с дороги и опрокинулся на бок. Об этом сообщили в Puls Media, ссылаясь на информацию молдавской полиции.

В Молдове украинский автобус попал в серьезное ДТП: есть ли погибшие

Фото: из открытых источников

Согласно данным правоохранителей, на момент аварии в автобусе находились 27 пассажиров. К счастью жертв не было, хотя о количестве пострадавших и их состоянии полиция не сообщила.

Официальной информации о маршруте автобуса пока нет, но по фотографиям с места происшествия можно предположить, что это был рейс Одесса-Кишинев.

К моменту публикации известно, что тесты на алкоголь у водителей были отрицательными. Причины аварии еще не установлены. На месте происшествия работают правоохранители и медики.

Также напомним, что недавно в Житомирской области произошло двойное ДТП, в котором водитель погиб. Он сам вызвал аварию, выехав на встречную полосу на автодороге Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинская актриса театра, кино и телевидения Олеся Жураковская попала в неприятную ситуацию и обратилась за помощью к подписчикам. В своем блоге на Facebook артистка сообщила, что стала участницей дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошел на Одесской трассе – в ее автомобиль врезалась другая машина. За рулем находился мужчина, предложивший Жураковской "решить вопрос" на месте. Когда актриса отказалась, он просто скрылся с места аварии. Теперь она пытается найти виновника.



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