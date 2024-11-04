В Молдове подсчитано практически 100% голосов: кто становится победителем выборов

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Кравцев Сергей
В Молдове состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным результатам, когда обработано 99.46% голосов, победу одерживает действующий президент Майя Санду. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Молдовы.
Выборы в Молдове. Фото: из открытых источников
Когда подсчитаны практически 100% голосов, за Санду проголосовали 55.22% (922570) избирателей, а за оппозиционера Стояногло — 44.78% (748081).
Как пишет Newsmaker, Санду уже на правах победительницы прокомментировала предварительные результаты выборов. Она заявила, что "Молдова победила", а граждане страны "преподали урок демократии, достойный того, чтобы его вписали в учебники истории".
Майя Санду также обратилась к избирателям на русском языке, поблагодарив все тех, кто пришел на выборы.
Политик заявила, что услышала голос каждого гражданина Молдовы – и тех, кто поддержал ее, и тех, кто проголосовал за Стояногло.
Напомним, 3 ноября в Молдове состоялся второй тур выборов президента, поскольку Майю Санду поддержали 42,45% избирателей вместо необходимых минимальных 50% для победы в первом туре.
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