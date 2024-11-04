В Молдове подсчитано практически 100% голосов: кто становится победителем выборов

В Молдове состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным результатам, когда обработано 99.46% голосов, победу одерживает действующий президент Майя Санду. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Выборы в Молдове. Фото: из открытых источников

Когда подсчитаны практически 100% голосов, за Санду проголосовали 55.22% (922570) избирателей, а за оппозиционера Стояногло — 44.78% (748081).

Как пишет Newsmaker, Санду уже на правах победительницы прокомментировала предварительные результаты выборов. Она заявила, что "Молдова победила", а граждане страны "преподали урок демократии, достойный того, чтобы его вписали в учебники истории".

"Молдова смогла показать свою волю и силу через голос каждого из нас. Мы доказали, что, объединившись, мы можем победить тех, кто хотел нас унизить. (…) Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы: грязные деньги, незаконный подкуп голосов, вмешательство в избирательные процессы со стороны преступных группировок, распространение ненависти и страха в нашем обществе. Но наш народ объединился, и граждане победили", — заявила президент.

Майя Санду также обратилась к избирателям на русском языке, поблагодарив все тех, кто пришел на выборы.

Политик заявила, что услышала голос каждого гражданина Молдовы – и тех, кто поддержал ее, и тех, кто проголосовал за Стояногло.

"Я обязуюсь быть президентом для вас всех. В нашем выборе достойного будущего никто не проиграет. Мы можем придерживаться разных точек зрения, говорить на разных языках, но мы все хотим мира, взаимопонимания и достойной жизни для наших детей. Это моя главная цель для Молдовы на ближайшие годы. Нам необходимо объединение общества", – заявила Майя Санду.

Напомним, 3 ноября в Молдове состоялся второй тур выборов президента, поскольку Майю Санду поддержали 42,45% избирателей вместо необходимых минимальных 50% для победы в первом туре.

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