В мировом списке Forbes оказались 6 украинских олигархов - имена

Шесть известных и влиятельных украинцев попали в мировой список богатых людей по версии Forbes. Это можно посмотреть на официальном сайте издания.

Рейтинг Forbes - назвали крупнейших олигархов Украины. Фото: informator.ua

Наибольшие доходы среди украинцев имеет олигарх и предприниматель Ринат Ахметов. Его богатства оцениваются в три миллиарда долларов.

На втором месте инвестор и политик Константин Жеваго. Его состояние на один миллиард долларов меньше.

Третье место занял предприниматель и меценат Виктор Пинчук. Его богатства составляют полтора миллиарда долларов.

На четвертом месте оказался бывший президент Украины — Петр Порошенко. Его состояние достигает 1,4 миллиарда долларов. Удивительно, но напротив имени олигарха нет фотографии.

Пятое место занял инвестор Геннадий Боголюбов, который стал соучредителем группы Приват. Его богатства Forbes оценил в 1,2 миллиарда долларов.

В эту же сумму оценено и состояние бизнес-партнера Боголюбова — Игоря Коломойского.

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