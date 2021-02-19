В мировом списке Forbes оказались 6 украинских олигархов - имена

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Кириєнко Анна
Шесть известных и влиятельных украинцев попали в мировой список богатых людей по версии Forbes. Это можно посмотреть на официальном сайте издания.
Рейтинг Forbes - назвали крупнейших олигархов Украины. Фото: informator.ua
Наибольшие доходы среди украинцев имеет олигарх и предприниматель Ринат Ахметов. Его богатства оцениваются в три миллиарда долларов.
На втором месте инвестор и политик Константин Жеваго. Его состояние на один миллиард долларов меньше.
Третье место занял предприниматель и меценат Виктор Пинчук. Его богатства составляют полтора миллиарда долларов.
На четвертом месте оказался бывший президент Украины — Петр Порошенко. Его состояние достигает 1,4 миллиарда долларов. Удивительно, но напротив имени олигарха нет фотографии.
Пятое место занял инвестор Геннадий Боголюбов, который стал соучредителем группы Приват. Его богатства Forbes оценил в 1,2 миллиарда долларов.
В эту же сумму оценено и состояние бизнес-партнера Боголюбова — Игоря Коломойского.
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