logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.02.2021

BTC/USD

51817.80

ETH/USD

1919.50

LTC/USD

231.46

НБУ 19.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В мировом списке Forbes оказались 6 украинских олигархов - имена
commentss НОВОСТИ Все новости

В мировом списке Forbes оказались 6 украинских олигархов - имена

Состояние самого богатого украинца оценивают в 3 миллиарда долларов

сегодня, 08:55
Автор:

Кириєнко Анна

Шесть известных и влиятельных украинцев попали в мировой список богатых людей по версии Forbes. Это можно посмотреть на официальном сайте издания.

В мировом списке Forbes оказались 6 украинских олигархов - имена

Рейтинг Forbes - назвали крупнейших олигархов Украины. Фото: informator.ua

Наибольшие доходы среди украинцев имеет олигарх и предприниматель Ринат Ахметов. Его богатства оцениваются в три миллиарда долларов.

На втором месте инвестор и политик Константин Жеваго. Его состояние на один миллиард долларов меньше.

Третье место занял предприниматель и меценат Виктор Пинчук. Его богатства составляют полтора миллиарда долларов.

На четвертом месте оказался бывший президент Украины — Петр Порошенко. Его состояние достигает 1,4 миллиарда долларов. Удивительно, но напротив имени олигарха нет фотографии.

Пятое место занял инвестор Геннадий Боголюбов, который стал соучредителем группы Приват. Его богатства Forbes оценил в 1,2 миллиарда долларов.

В эту же сумму оценено и состояние бизнес-партнера Боголюбова — Игоря Коломойского.

Напомним, что два Интернет-казино получили первые лицензии на проведение азартных игр. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала две лицензии на организацию и проведение азартных игр в Интернете, а Государственная казначейская служба подтвердила уплату ими сбора за выдачу сертификата. Сколько заплатили владельцы казино в Госбюджет, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что такое электронные аукционы и в чем их необходимость. "Комментарии" разбирались, что такое электронные земельные аукционы, зачем они нужны, и какие преимущества их внедрения для земельной реформы в стране. Ответы на эти и другие вопросы ищите в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#422370303d78
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ