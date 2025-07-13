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В мире появится новая страна: что известно об историческом соглашении Франции

Франция согласовала создание нового государства в Тихом океане. Новая Каледония сможет выдавать паспорта, однако будет оставаться частью Франции.

13 июля 2025, 07:30
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Slava Kot

Франция и Новая Каледония объявили о достижении исторического политического соглашения, предусматривающего создание нового государства. После 10 дней переговоров стороны договорились, что заморская территория Новая Каледония получит собственный статус, оставаясь при этом частью Франции.

В мире появится новая страна: что известно об историческом соглашении Франции

Флаг Новой Каледонии. Фото из открытых источников

12 июля во Франции было подписано соглашение о создании новой страны под названием Новая Каледония. Этот компромисс призван покончить с десятилетием политического напряжения, включая всплески насилия, последний из которых в 2023 году привел к 14 погибшим и экономическим убыткам в 2 миллиарда евро.

13-страничное соглашение предусматривает создание "Государства Новая Каледония", которое будет закреплено в Конституции Франции. Введена возможность предоставления гражданства Новой Каледонии с возможностью его сочетания с французским. Разрешено право голоса на архипелаге после 10 лет проживания на нем, а также финансовую программу восстановления от Франции, в том числе модернизацию никелевой промышленности.

Соглашение еще должны утвердить обе палаты французского парламента, а в 2026 году его вынесут на референдум жителей Новой Каледонии.

Соглашение стало результатом призыва президента Эмманюэля Макрона к переговорам между сторонниками единства с Францией и коренным населением канак, выступающего за полную независимость. На протяжении десятилетий в Новой Каледонии с населением более 270 000 человек шло противостояние между потомками французских колонистов и коренным народом.

"Архипелаг сохранит статус в составе Франции, а каледонцы останутся французами. Больше никаких референдумов не планируется, кроме того, что подтвердит это соглашение", — подытожил соглашение депутат Николя Мецдорф, выступающий против независимости.

Между 2018 и 2021 годами на архипелаге состоялось три референдума о независимости, но все они завершились отказом. Последний был бойкотирован сторонниками независимости.

Это новое соглашение позволяет обеим сторонам уладить конфликт с уступками с обеих сторон. Франция удерживает формальный контроль, но признает политическую идентичность и автономию территории. А Новая Каледония получает более широкую международную субъектность, ведь другие государства смогут признавать ее отдельной страной.

Новая Каледония – это заморское владение Франции с особым статусом, расположенное в юго-западной части Тихого океана между Австралией и Новой Зеландией. Экономика Новой Каледонии во многом зависит от добычи никеля и финансовых дотаций от Франции. Хотя это французская территория, коренные жители активно отстаивают свою культуру и права.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европе может образоваться новая страна из-за деятельности пророссийского лидера.

Также "Комментарии" писали, что в Европе планируют создать новое государство, которое станет самым маленьким в мире.



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Источник: https://www.france24.com/en/live-news/20250712-ncaledonia-politicians-agree-on-statehood-while-remaining-french
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