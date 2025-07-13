В мире появится новая страна: что известно об историческом соглашении Франции

Франция и Новая Каледония объявили о достижении исторического политического соглашения, предусматривающего создание нового государства. После 10 дней переговоров стороны договорились, что заморская территория Новая Каледония получит собственный статус, оставаясь при этом частью Франции.

Флаг Новой Каледонии. Фото из открытых источников

12 июля во Франции было подписано соглашение о создании новой страны под названием Новая Каледония. Этот компромисс призван покончить с десятилетием политического напряжения, включая всплески насилия, последний из которых в 2023 году привел к 14 погибшим и экономическим убыткам в 2 миллиарда евро.

13-страничное соглашение предусматривает создание "Государства Новая Каледония", которое будет закреплено в Конституции Франции. Введена возможность предоставления гражданства Новой Каледонии с возможностью его сочетания с французским. Разрешено право голоса на архипелаге после 10 лет проживания на нем, а также финансовую программу восстановления от Франции, в том числе модернизацию никелевой промышленности.

Соглашение еще должны утвердить обе палаты французского парламента, а в 2026 году его вынесут на референдум жителей Новой Каледонии.

Соглашение стало результатом призыва президента Эмманюэля Макрона к переговорам между сторонниками единства с Францией и коренным населением канак, выступающего за полную независимость. На протяжении десятилетий в Новой Каледонии с населением более 270 000 человек шло противостояние между потомками французских колонистов и коренным народом.

"Архипелаг сохранит статус в составе Франции, а каледонцы останутся французами. Больше никаких референдумов не планируется, кроме того, что подтвердит это соглашение", — подытожил соглашение депутат Николя Мецдорф, выступающий против независимости.

Между 2018 и 2021 годами на архипелаге состоялось три референдума о независимости, но все они завершились отказом. Последний был бойкотирован сторонниками независимости.

Это новое соглашение позволяет обеим сторонам уладить конфликт с уступками с обеих сторон. Франция удерживает формальный контроль, но признает политическую идентичность и автономию территории. А Новая Каледония получает более широкую международную субъектность, ведь другие государства смогут признавать ее отдельной страной.

Новая Каледония – это заморское владение Франции с особым статусом, расположенное в юго-западной части Тихого океана между Австралией и Новой Зеландией. Экономика Новой Каледонии во многом зависит от добычи никеля и финансовых дотаций от Франции. Хотя это французская территория, коренные жители активно отстаивают свою культуру и права.

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