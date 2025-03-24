В мире может резко увеличиться число ядерных держав: какая причина

Политика президента США Дональда Трампа по отказу от предоставления гарантий безопасности может спровоцировать эффект домино, когда резко возрастет количество стран в распоряжении которых есть арсеналы с ядерным оружием. Это в свою очередь может привести к катастрофическим последствиям, которых ранее Вашингтон не допускал. Об этом пишет Financial Times.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), число официальных государств, обладающих ядерным оружием, ограничено США, Россией, Китаем, Францией и Великобританией — пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН.

Индия, Израиль и Пакистан, которые никогда не подписывали пакт, также разработали ядерное оружие, как и Северная Корея – единственная страна, покинувшая ДНЯО.

Аналитики опасаются, что, если ДНЯО рухнет, отчасти из-за отзыва гарантий США, мир может приблизиться к 15-25 ядерным странам, с большим риском катастрофической атомной войны.

Поворот президента США Дональда в сторону Москвы и его резкое пренебрежение к НАТО побудили старых союзников — от Берлина и Варшавы до Сеула и Токио — задуматься о том, что, казалось бы, немыслимо: как подготовиться к возможному отказу ядерного щита США.

"Расшатывание консенсуса великих держав по вопросу нераспространения — реальность", — сказал Анкит Панда из аналитического центра Фонда Карнеги и автор книги "Новый ядерный век". "Феномен Трампа стал мощным катализатором для голосов в государствах — союзниках США, которые теперь считают, что ядерное оружие в их собственных руках — это фундаментальное решение проблемы, вызванной ненадежностью Америки".

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