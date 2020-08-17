В Минздраве рассказали, когда поднимут зарплаты медикам

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Виолетта Комаровская
Украинские медики получат более высокие зарплаты уже в сентябре. Об этом рассказал во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов. Еще одно повышение запланировано на январь 2021 года.
Уже с 1 сентября врачи и медицинский персонал получат ощутимую прибавку к зарплате. Ее медикам Кабмин пообещал еще в июне. Зарплата врачей в среднем вырастет на 2 с половиной тысячи гривен. Немного меньше получит младший медперсонал. Им к зарплате пообещали еще приблизительно по 1250 гривен.
Украинские врачи. Фото: пресс-служба КГГА
Сегодня же стало известно, что в ближайшие полгода это не последнее повышение зарплаты.
"С 1 сентября мы повысим заработную плату врачам, медсестрам и младшему медперсоналу. Этот вопрос решен, он находится у президента на особом контроле. Но это только начало. С 1 января 2021 мы хотим повысить зарплату еще больше", - отчитался Степанов.
Правда, на сколько могут вырасти зарплаты в январе, министр здравоохранения не уточнил.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как вырастет минимальная зарплата в Украине в ближайшее время. Ее также должны повысить дважды, пообещал президент Владимир Зеленский.
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