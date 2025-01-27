В Минсоцполитики не видят проблемы из-за прекращения финансирования USAID для социальных проектов

Министерство социальной политики оценивает последствия прекращения финансирования проектов, поддерживаемых Агентством США по международному развитию (USAID), но утверждает, что это не будет оказывать серьезного влияния на финансирование социальных инициатив в Украине. Об этом во время пресс-конференции, подводя итоги работы министерства за 2024 год, сообщила глава ведомства Оксана Жолнович.

Программа USAID. Фото: Reuters

"Сейчас прекращение финансирования со стороны США не оказывает значительного влияния на реализацию наших проектов в Украине. У нас есть значительные договоренности с европейскими партнерами, Великобританией и Всемирным банком. Остановка американских фондов касается преимущественно общественного сектора и не затрагивает масштабные проекты, финансируемые через государственный бюджет", — отметила Жолнович.

Она также уточнила, что некоторые проекты получали ресурсы от USAID, однако в настоящее время министерство проводит анализ, чтобы выяснить, какие подрядчики остались без финансирования в результате этого решения.

"Мы имеем много партнеров, поэтому пока не можем точно сказать, кому прекращено финансирование. Только сейчас мы выясняем ситуацию, но в целом это не является критическим для нас", — добавила министр.

Как сообщалось ранее, 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ внешней помощи США на 90 дней для проверки их соответствия политическим целям администрации.

Портал "Комментарии" уже писал, что, по словам пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого, помощь от США продолжается, но конкретные суммы, которые остаются в рамках президентской программы, будут зависеть от дальнейших переговоров между украинской и американской сторонами. Он также выразил уверенность, что все вопросы можно будет решить посредством диалога.