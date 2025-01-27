В Минсоцполитики не видят проблемы из-за прекращения финансирования USAID для социальных проектов

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Клименко Елена
Министерство социальной политики оценивает последствия прекращения финансирования проектов, поддерживаемых Агентством США по международному развитию (USAID), но утверждает, что это не будет оказывать серьезного влияния на финансирование социальных инициатив в Украине. Об этом во время пресс-конференции, подводя итоги работы министерства за 2024 год, сообщила глава ведомства Оксана Жолнович.
Программа USAID. Фото: Reuters
"Сейчас прекращение финансирования со стороны США не оказывает значительного влияния на реализацию наших проектов в Украине. У нас есть значительные договоренности с европейскими партнерами, Великобританией и Всемирным банком. Остановка американских фондов касается преимущественно общественного сектора и не затрагивает масштабные проекты, финансируемые через государственный бюджет", — отметила Жолнович.
Она также уточнила, что некоторые проекты получали ресурсы от USAID, однако в настоящее время министерство проводит анализ, чтобы выяснить, какие подрядчики остались без финансирования в результате этого решения.
"Мы имеем много партнеров, поэтому пока не можем точно сказать, кому прекращено финансирование. Только сейчас мы выясняем ситуацию, но в целом это не является критическим для нас", — добавила министр.
Как сообщалось ранее, 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ внешней помощи США на 90 дней для проверки их соответствия политическим целям администрации.
Портал "Комментарии" уже писал, что, по словам пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого, помощь от США продолжается, но конкретные суммы, которые остаются в рамках президентской программы, будут зависеть от дальнейших переговоров между украинской и американской сторонами. Он также выразил уверенность, что все вопросы можно будет решить посредством диалога.
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