В Минобороны ответили, когда Е-направления на ВЛК появятся в "Резерве+"

Минобороны работает над тем, чтобы обеспечить военным возможность получить электронное направление на ВЛК через "Резерв+". Такая возможность у них может появиться до конца февраля следующего года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, пишет "Укринформ".

Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников

"Реформа ВЛК была разработана Минобороны вместе с нашими партнерами. Уже на первом этапе реформы мы реализуем возможность получить электронное направление на ВЛК через Резерв+, прямо у себя в телефоне. Это будет осуществлено до конца февраля следующего года", — отметила замминистра.

По ее словам, Минобороны затем в течение нескольких месяцев полностью запустит эту реформу, и в итоге военнообязанные смогут проходить медосмотр для установления пригодности в любом гражданском учреждении, которое они сами себе изберут.

Как пояснила заместитель министра обороны, реализация реформы позволит разделить вообще саму процедуру военно-врачебной экспертизы на два этапа. Первый этап: медосмотр. Второй: административная составляющая. То есть то, что будет осуществлено в системе Минобороны.

Екатерина Черногоренко отмечает, что таким образом это будет децентрализованная, автономная, цифровизированная, анонимизированная процедура, которая будет удобна людям и существенно нивелирует коррупционные пути.

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