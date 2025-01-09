В Министерстве нацединства удивили цифрами: сколько украинцев насчитали во всем мире

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Кравцев Сергей
В Украине, по разным подсчетам, проживают приблизительно 32 млн украинцев, а за ее пределами их количество достигает 30 млн. Как передает портал "Комментарии", об этом во время визита в Польшу заявил глава Министерства национального единства Алексей Чернышов пишет Укринформ.
Украина. Фото: из открытых источников
Чиновник анонсировал, что возглавляемое им министерство начинает вводить широкую стратегию нацединства, идентичности и множественного гражданства, которая позволит вернуть украинскую нацию на Родину.
Алексей Чернышов добавил, что, согласно разным оценкам, в Украине сейчас живут 32 млн граждан, а за пределами страны — от 25 до 30 млн. Он уточнил, что речь идет в том числе и о тех украинцах, которые выехали из страны еще до 2022 года.
Также издание "Комментарии" сообщало – опираясь на опыт предыдущих войн в Европе, около половины украинских беженцев не вернутся в Украину даже после окончания войны. Об этом заявил научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк.
Алексей Позняк в интервью "РБК-Украина" рассказал о ситуации с украинскими беженцами. По его словам, значительная часть украинцев, выехавших из страны из-за полномасштабного вторжения России, не вернутся домой.
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