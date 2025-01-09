В Министерстве нацединства удивили цифрами: сколько украинцев насчитали во всем мире

В Украине, по разным подсчетам, проживают приблизительно 32 млн украинцев, а за ее пределами их количество достигает 30 млн. Как передает портал "Комментарии", об этом во время визита в Польшу заявил глава Министерства национального единства Алексей Чернышов пишет Укринформ.

Украина. Фото: из открытых источников

Чиновник анонсировал, что возглавляемое им министерство начинает вводить широкую стратегию нацединства, идентичности и множественного гражданства, которая позволит вернуть украинскую нацию на Родину.

Алексей Чернышов добавил, что, согласно разным оценкам, в Украине сейчас живут 32 млн граждан, а за пределами страны — от 25 до 30 млн. Он уточнил, что речь идет в том числе и о тех украинцах, которые выехали из страны еще до 2022 года.

"Мы нация 60 миллионов украинцев. Это очень важный сигнал для всех и мы должны создать и предложить такие условия, чтобы украинцы возвращались домой, а те, кто остается за рубежом, продолжали не терять связь с Украиной и работать на ее благо и ее будущего", — высказал мнение министр.

Также издание "Комментарии" сообщало – опираясь на опыт предыдущих войн в Европе, около половины украинских беженцев не вернутся в Украину даже после окончания войны. Об этом заявил научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк.

Алексей Позняк в интервью "РБК-Украина" рассказал о ситуации с украинскими беженцами. По его словам, значительная часть украинцев, выехавших из страны из-за полномасштабного вторжения России, не вернутся домой.

"Можно говорить, что около половины может вернуться, а около половины – не вернется", – считает эксперт.



