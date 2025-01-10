В Meta царит полный хаос, Цукерберг не может угомонить сотрудников: подробности

Компания Meta оказалась в центре внутреннего скандала после введения новых правил модерации контента, вызвавших волну возмущения среди работников, в том числе представителей ЛГБТК сообщества. По информации 404Media, новая политика позволяет пользователям описывать представителей ЛГБТК как людей с "психическими расстройствами", что привело к критике и протестам.

Meta

В частности, как говорится в сообщении, реакция работников на новые смены была бурной. На платформе Workplace, используемой сотрудниками компании для внутреннего общения, распространяются сообщения о недовольстве и хаосе. Многие работники из ЛГБТК сообщества принимают отпуска для сохранения психического здоровья или рассматривают возможность увольнения.

При этом, как известно, изменения стали частью стратегии генерального директора Meta Марка Цукерберга, подчеркивающего приоритет "свободы выражения". Однако критики заявляют, что подобные нововведения угрожают правам маргинализованных групп и подрывают их безопасность.

Отмечается, что ситуацию обострило отсутствие внутреннего обсуждения нововведений. Работники требуют объяснений причин принятия изменений без консультаций с ЛГБТК организациями. Они выражают сомнения, учтены ли потенциальные последствия для сообщества.

По информации издания, Марк Цукерберг, пытаясь снизить напряжение, отметил, что большинство пользователей поддерживают более широкую свободу выражения. Однако его слова лишь усилили недовольство сотрудников компании. Правозащитники отмечают, что новые правила могут способствовать распространению языка ненависти и создавать опасную среду для пользователей платформ Meta.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Meta позволит пользователям называть ЛГБТК-людей психически больными.



