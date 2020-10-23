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В мариупольских больницах "Метинвест" профинансировал 220 дополнительных кислородных точек

Мариупольские предприятия группы «Метинвест» оборудуют прямой подачей кислорода 220 коек в четырех медицинских учреждениях города для более эффективного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

сегодня, 18:01
Автор:

Павел Зинченко

На строительство новых кислородных постов компания направила 17 млн грн.

В мариупольских больницах "Метинвест" профинансировал 220 дополнительных кислородных точек

Метинвест профинансировал кислородные точки

"Число заболевших COVID-19 и требующих лечения в стационаре, к сожалению, растет. И металлурги в очередной раз не остались в стороне и помогают Мариуполю бороться с пандемией. В максимально сжатые сроки мы оборудуем дополнительные кислородные точки в больницах города, без которых невозможно быстрое и эффективное лечение", — отметил генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили.

Работы по подключению оборудования для дополнительной подачи кислорода уже ведутся. До конца октября в городской больнице №4 имени Мацука к имеющейся 41 оборудованной койке добавятся еще 90 точек подачи кислорода в трех отделениях.

В городской больнице №9 оборудуют 90 новых кислородных точек и всего их здесь станет 112. В Мариупольской горбольнице №1 подключат к кислороду 40 коек для лечения легочных заболеваний.

После окончания монтажных работ, в мариупольских медучреждениях будет 323 койки с подключенными кислородными точками, а меткомбинат имени Ильича будет подавать больницам кислород в необходимом объеме до окончания пандемии.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь врачам спасать жизни людей. Не только оборудуем новые кислородные точки, но и обеспечиваем больницы жизненно необходимым кислородом в полном объеме. Я верю, что совместными усилиями бизнеса и города удастся сдержать распространение COVID-19 и обеспечить качественное лечение больных", — подчеркнул генеральный директор меткомбината имени Ильича Тарас Шевченко.



Метинвест оборудует дополнительно 220 кислородных точек в больницах Мариуполя

Отметим, в марте группа "Метинвест" инвестировала 7 млн грн в обустройство точек обеспечения кислородом и проведение новых кислородопроводов в трех медучреждениях Мариуполя – в городских больницах №4 и №9, а также инфекционном отделении больницы скорой медицинской помощи (БСМП).


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