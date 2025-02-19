В Литве выставили скульптуру Путина в образе пениса (ФОТО)

За неделю до третьей годовщины с начала полномасштабного вторжения России в Украину скульптор Мартинас Гаубас представил в литовском городе Каунас скульптуру под названием "Чуйло". Она изображает российского диктатора Владимира Путина в образе мужского полового органа.

Скульптура Путина в Литве. Фото: K. Karlonės/LRT nuotr.

Мартинас Гаубас во время презентации скульптуры Путина рассказал, что создал ее на основе эскиза, нарисованного им на третий день после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Я думал, что война скоро закончится. Когда я увидел, что за эти три года ничего не произошло, я решил на Рождество, что должен закончить работу к третьей годовщине войны", — сказал Гаубас.

Художник также объяснил образ, используемый в скульптуре. По его словам, шлем символизирует присутствие Путина в бункере, а татуировки указывают его как на типичного российского преступника. Кроме того, Гаубас отметил, что у Путина очень маленькие уши, ведь он ничего не слышит и маленькие глаза, потому что тот ничего не видит. Однако скульптура имеет большой нос, что символизирует желание российского диктатора лгать и лезть куда его не звали.

Скульптура Путина в Литве. Фото: K. Karlonės/LRT nuotr.

Скульптура Путина в Литве. Фото: K. Karlonės/LRT nuotr.

Также Гаубас отметил, что у скульптуры Путина есть послание и для россиян и то, что о них думают литовцы.

"Я хочу, чтобы Россия знала, что все здесь думают наоборот – что они здесь не желательны, мы разговариваем по-русски и можем отправить их туда, куда посылают их военный корабль", – пояснил художник.

После презентации в Каунасе Путин в виде пениса отправится по другим городам Литвы.

Скульптура Путина в Литве. Фото: K. Karlonės/LRT nuotr.

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