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В Литве выставили скульптуру Путина в образе пениса (ФОТО)

Скульптор Мартинас Гаубас представил Путина в Литве в виде пениса.

сегодня, 11:25 comments1118
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Slava Kot

За неделю до третьей годовщины с начала полномасштабного вторжения России в Украину скульптор Мартинас Гаубас представил в литовском городе Каунас скульптуру под названием "Чуйло". Она изображает российского диктатора Владимира Путина в образе  мужского полового органа.

В Литве выставили скульптуру Путина в образе пениса (ФОТО)

Скульптура Путина в Литве. Фото: K. Karlonės/LRT nuotr.

Мартинас Гаубас во время презентации скульптуры Путина рассказал, что создал ее на основе эскиза, нарисованного им на третий день после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Я думал, что война скоро закончится. Когда я увидел, что за эти три года ничего не произошло, я решил на Рождество, что должен закончить работу к третьей годовщине войны", — сказал Гаубас.

Художник также объяснил образ, используемый в скульптуре. По его словам, шлем символизирует присутствие Путина в бункере, а татуировки указывают его как на типичного российского преступника. Кроме того, Гаубас отметил, что у Путина очень маленькие уши, ведь он ничего не слышит и маленькие глаза, потому что тот ничего не видит. Однако скульптура имеет большой нос, что символизирует желание российского диктатора лгать и лезть куда его не звали.

В Литве выставили скульптуру Путина в образе пениса (ФОТО) - фото 2

Скульптура Путина в Литве. Фото: K. Karlonės/LRT nuotr.

В Литве выставили скульптуру Путина в образе пениса (ФОТО) - фото 3

Скульптура Путина в Литве. Фото: K. Karlonės/LRT nuotr.

Также Гаубас отметил, что у скульптуры Путина есть послание и для россиян и то, что о них думают литовцы.

"Я хочу, чтобы Россия знала, что все здесь думают наоборот – что они здесь не желательны, мы разговариваем по-русски и можем отправить их туда, куда посылают их военный корабль", – пояснил художник.

После презентации в Каунасе Путин в виде пениса отправится по другим городам Литвы.

В Литве выставили скульптуру Путина в образе пениса (ФОТО) - фото 4

Скульптура Путина в Литве. Фото: K. Karlonės/LRT nuotr.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии показали стоящую на коленях перед российским диктатором скульптуру Путина и патриарха Кирилла.

Также "Комментарии" писали о народной депутатке Марьяне Безуглой, которая послала Трампа вслед за российским кораблем



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Источник: https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/2490535/menininkas-gaubas-sukure-skulptura-putinui-noriu-kad-zinotu-jog-cia-nelaukiami?utm_source=facebook&utm_medium=komentarai&utm_campaign=may&fbclid=IwY2xjawIgaK9leHRuA2FlbQIxMAABHTN_ftDyoVKlUEiTykqkfbHxxp1smypc
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