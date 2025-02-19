В Литве выставили скульптуру Путина в образе пениса (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
За неделю до третьей годовщины с начала полномасштабного вторжения России в Украину скульптор Мартинас Гаубас представил в литовском городе Каунас скульптуру под названием "Чуйло". Она изображает российского диктатора Владимира Путина в образе мужского полового органа.
Скульптура Путина в Литве. Фото: K. Karlonės/LRT nuotr.
Мартинас Гаубас во время презентации скульптуры Путина рассказал, что создал ее на основе эскиза, нарисованного им на третий день после полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Художник также объяснил образ, используемый в скульптуре. По его словам, шлем символизирует присутствие Путина в бункере, а татуировки указывают его как на типичного российского преступника. Кроме того, Гаубас отметил, что у Путина очень маленькие уши, ведь он ничего не слышит и маленькие глаза, потому что тот ничего не видит. Однако скульптура имеет большой нос, что символизирует желание российского диктатора лгать и лезть куда его не звали.
Скульптура Путина в Литве. Фото: K. Karlonės/LRT nuotr.
Скульптура Путина в Литве. Фото: K. Karlonės/LRT nuotr.
Также Гаубас отметил, что у скульптуры Путина есть послание и для россиян и то, что о них думают литовцы.
После презентации в Каунасе Путин в виде пениса отправится по другим городам Литвы.
Скульптура Путина в Литве. Фото: K. Karlonės/LRT nuotr.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии показали стоящую на коленях перед российским диктатором скульптуру Путина и патриарха Кирилла.
Также "Комментарии" писали о народной депутатке Марьяне Безуглой, которая послала Трампа вслед за российским кораблем
Новости