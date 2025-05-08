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В Крыму полковник застрелился, пытаясь сбить дрон

Полковник выстрелил себе в голову, пытаясь сбить дрон в Крыму

сегодня, 12:49
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Недилько Ксения

Начальник военно-врачебной комиссии МВД в оккупированном Севастополе погиб, случайно выстрелив себе в голову во время массированной атаки на город в ночь на 2 мая. Об этом сообщает издание ASTRA со ссылкой на собственные источники.

В Крыму полковник застрелился, пытаясь сбить дрон

Иллюстративное фото

В аннексированном Севастополе от ранения в голову погиб полковник внутренней службы Сергей Токарев. Он занимал должность начальника ВВК в городском отделе МВД.

В Крыму полковник застрелился, пытаясь сбить дрон - фото 2

Как выяснила ASTRA, Токарева испугала воздушная тревога, раздававшаяся в городе в ночь с 1 на 2 мая, и он вооружился своим травматическим пистолетом. В какой-то момент мужчина вышел с пистолетом во двор своего дома и начал стрелять. Мужчину попытались успокоить родственники, но он попал себе в голову. Приехавшая скорая констатировала смерть полковника.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Telegram-каналы со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова распространили информацию, что якобы "в Харькове взорвали автомобиль известного конструктора беспилотных систем Андрея Гуменного". На самом деле Рустем Умеров таких заявлений не делал, подчеркнули в Министерстве обороны Украины. "В рамках полномасштабной войны россия активно использует фейки как элемент информационной войны. Призываем соблюдать информационную гигиену и проверять источники перед распространением каких-либо сообщений", — добавили в министерстве.                                                                                                                                                                                                                                    



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