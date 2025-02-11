В Кремле не скрывают радости: о чем так и не объявит новый глава Пентагона во время визита в Европу

Новый глава Пентагона Пит Хегсет, как ожидается, не будет объявлять о военной помощи Киеву в ходе первой зарубежной поездки в Европу. Как передает портал "Комментарии", эту новость активно распространяют российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на AP.

Пит Хегсет. Фото: из открытых источников

Отмечается, Пит Хегсет в рамках турне по Европе, которое начинается сегодня, посетит Германию и Польшу, а также примет участие в заседании контактной группы по Украине в Брюсселе.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны США Пит Хегсет отправился 10 февраля в европейское турне, в ходе которого он посетит Германию, Бельгию и Польшу. В ходе визитов он намерен обсудить российско-украинскую войну. Об этом сообщает "Голос Америки".

Издание отмечает, в Германии Хегсет посетит штаб-квартиру Командования США в Европе (USEUCOM) и Африке (AFRICOM). Кроме того, планирует встретится с военнослужащими и провести с ними физическую тренировку. Далее из ФРГ глава Пентагона прибудет в Брюссель, где примет участие во встрече министров обороны стран-членов НАТО и встрече Контактной группы по обороне Украины (UDCG или проще говоря встреча в формате "Рамштайн"). В планах Хегсета обсудить необходимость увеличения расходов Альянса на оборону.

"Будем говорить о том, чтобы Европа играла ведущую роль в Украине", — заявил он в интервью Fox News.

Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, какое заявление глава Пентагона сделает на встрече "Рамштайн" по Украине.

Ранее "Комментарии" писали – вариантов будет несколько: новые детали о плане прекращения войны в Украине.



