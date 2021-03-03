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В Кремле назвали «недоразумением» приглашение Путину от Маска в Clubhouse

У Путина заявляют, что не дождались ответа Маска

сегодня, 01:12
Автор:

Татьяна Веремеева

Кремль считает, что приглашение американского предпринимателя Илона Маска российскому президенту Владимиру Путину пообщаться в популярном приложении Clubhouse было "недоразумением". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что миллиардер так и не ответил на последующий запрос российской стороны. Об этом пишет Bloomberg.

В Кремле назвали «недоразумением» приглашение Путину от Маска в Clubhouse

Clubhouse. Фото из открытых источников

"Видимо, произошло какое-то недоразумение, – сказал Песков журналистам. – Скорее всего, этот вопрос исчерпан".

Отметим, главный исполнительный директор Tesla Inc. и SpaceX написал 14 февраля в официальный в Twitter-аккаунт Кремля, задав вопрос на английском и русском языках, не хочет ли российский президент присоединиться к нему для беседы в Clubhouse.

Сначала Песков назвал это "несомненно очень интересным предложением". Правда, он заявил, что Кремлю нужны более подробные сведения. Однако ответ он не получил.

В Кремле назвали «недоразумением» приглашение Путину от Маска в Clubhouse - фото 2

Ранее "Комментарии" писали, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал об отношении президента России Владимира Путина к независимости Украины, а также раскрыл детали переговоров Президента Украины Владимира Зеленского с Кремлем в декабре 2019 года.

Напомним, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск больше не является самым богатым человеком в мире. После того, как акции Tesla Inc. упали на 8,6% в начале недели его состояние сократилось на 15,2 млрд долларов. Самое большое падение акций Tesla с сентября был частично спровоцирован заявлением Маска о том, что цены на биткоин "кажутся слишком высокими".  Он публиковал сообщение в Twitter через две недели после того, как Tesla объявила, что потратила на покупку биткоинов 1,5 млрд долл.


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