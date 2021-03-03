В Кремле назвали «недоразумением» приглашение Путину от Маска в Clubhouse

Кремль считает, что приглашение американского предпринимателя Илона Маска российскому президенту Владимиру Путину пообщаться в популярном приложении Clubhouse было "недоразумением". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что миллиардер так и не ответил на последующий запрос российской стороны. Об этом пишет Bloomberg.



Clubhouse. Фото из открытых источников

"Видимо, произошло какое-то недоразумение, – сказал Песков журналистам. – Скорее всего, этот вопрос исчерпан".

Отметим, главный исполнительный директор Tesla Inc. и SpaceX написал 14 февраля в официальный в Twitter-аккаунт Кремля, задав вопрос на английском и русском языках, не хочет ли российский президент присоединиться к нему для беседы в Clubhouse.

Сначала Песков назвал это "несомненно очень интересным предложением". Правда, он заявил, что Кремлю нужны более подробные сведения. Однако ответ он не получил.





Ранее "Комментарии" писали, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал об отношении президента России Владимира Путина к независимости Украины, а также раскрыл детали переговоров Президента Украины Владимира Зеленского с Кремлем в декабре 2019 года.

Напомним, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск больше не является самым богатым человеком в мире. После того, как акции Tesla Inc. упали на 8,6% в начале недели его состояние сократилось на 15,2 млрд долларов. Самое большое падение акций Tesla с сентября был частично спровоцирован заявлением Маска о том, что цены на биткоин "кажутся слишком высокими". Он публиковал сообщение в Twitter через две недели после того, как Tesla объявила, что потратила на покупку биткоинов 1,5 млрд долл.

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