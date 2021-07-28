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Главная Новости Общество события В Кременчуге строители из плитки выложили гитлеровскую свастику на детской площадке (ФОТО)
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В Кременчуге строители из плитки выложили гитлеровскую свастику на детской площадке (ФОТО)

Местные жители говорят, что уже жаловались в различные инстанции.

сегодня, 12:35
Автор:

Лиля Воробьева

На Полтавщине в Кременчуге возник исторический скандал. Местные жители обвиняют строителей, те из брусчатки выложили Сватик прямо на площадке, где играют дети. Об этом сообщает УНИАН.

В Кременчуге строители из плитки выложили гитлеровскую свастику на детской площадке (ФОТО)

Строители выложили странный узор (фото: УНИАН)

Неприятный узор, который внешне похож на нацистскую свастику увидели жители спального района по улице Правобережной, 44 Известно, что совсем рядом находится городская школа №22.

Горожане говорят, что такой странный узор на их детской площадке появился недавно. Следовательно, люди начали массово обращаться в различные инстанции, чтобы те убрали скандальную символику.

О свастику в его городе уже узнал глава Кременчуге Виталий Малецкий, который немедленно обязал коммунальщиков перевести мостовую. Люди надеются, что этот вопрос наконец решится и их дети не будут каждый день играть у нацистской свастики.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Marc Jacobs снял рекламу своей новой коллекции в Кременчуге . Всемирно известный американский бренд Marc Jacobs снял Кампейн в украинском городе Кременчуг. Об этом сообщается на официальном аккаунте компании в социальной сети Instagram. Модный бренд снял рекламу своей новой весенней коллекции, а главной героиней проекта стала 26-летняя украинка Саша Мельничук, которая еще в детстве уехала из родного Кременчуга, чтобы заниматься моделингом. Теперь девушка работает со многими известными брендами и является одной из самых востребованных манекенщиц. На фотографиях Саша позирует со своей семьей. Кадры сделаны на улицах города, в школьном спортзале и дома. Вместе с мамой она примерила один из нарядов Marc Jacobs, который представлен в новой коллекции.


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Источник: https://www.unian.ua/incidents/u-kremenchuci-budivelniki-viklali-plitkoyu-svastiku-na-dityachomu-maydanchiku-foto-novini-ukrajina-11495563.html?_gl=1*1ql69su*_ga*MTQ4MjkxMDA1OS4xNjIzMTYzODgx*_ga_JLSK4Y8K67*MTYyNzQ2MjQ1Ni41Mi4xLjE2Mjc0NjI5NzkuMjc.*_ga_DENC
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