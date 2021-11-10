В КРАИЛ рассказали, вносят ли лудоманов в реестры и когда заработает онлайн-мониторинг

В КРАИЛ рассказали о том, когда заработает система мониторинга, фото из открытых источников

Портал "Комментарии" получил информацию по запросу, который был отправлен Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). В запросе были вопросы относительно суммы денег среднего выигрыша и какую сумму офлайн казино получили от игроков в течение 2021 года.



По предоставленной информации, в Украине ведутся шесть реестров, в которых отображается информация об организаторах азартных игр в Украине. В частности, это такие реестры: реестры организаторов азартных игр в игровых заведениях казино, игр казино в интернете, азартных игр в залах игровых автоматов, букмекерской деятельности, игры в покер в интернете. Также ведется реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участию в азартных играх. Реестр игроков не предусмотрен законом Украины №768-IX. В реестр лиц, которым ограничен доступ, в настоящее время включены 98 человек.



Что касается вопроса о средней сумме выигрышей, то в КРАИЛ говорят, что согласно статье 13 вышеупомянутого закона круглосуточно будет производиться фиксация операций по выплате выигрышей в режиме реального времени. Фиксацию выигрышей должна проводить Государственная система онлайн-мониторинга. В настоящее время система не введена в действие, а находится на этапе разработки. Система должна быть введена в эксплуатацию не позднее, чем через два года с момента вступления в силу закона №768-IX.

Когда система заработает по решению КРАИЛ, тогда организаторы азартных игр будут обязаны подключить к ней игровое оборудование в течение шести месяцев.

Что касается вопроса о суммах, полученных казино в Украине от граждан, то в ответе указано, что контроль за соблюдением норм налогового законодательства осуществляет центральный орган исполнительной власти. Налоговая должна проводить плановые проверки и может это делать, в том числе и с использованием Государственной системы онлайн-мониторинга.

Напомним, что Государственная система онлайн-мониторинга – это специализированный программно-аппаратный комплекс. К его функциям относятся: надзор за хозяйственной деятельностью организаторов азартных игр; регистрация информации о принятых ставках, выплаченных выигрышах; обеспечение принципа ответственной игры и другие функции, которые определенны решением КРАИЛ "Об утверждении требований к Государственной системе онлайн-мониторинга".

Как мы сообщали ранее, портал "Комментарии" присоединился к "Всеукраинскому Совету Гемблинга".









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