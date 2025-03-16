В конце весны может заработать один из аэропортов Украины

Львовский аэропорт могут открыть в конце весны. Об этом рассказала для львовского издания гендиректор международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская, сообщает портал "Комментарии".

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По оптимистическому сценарию в апреле-мае этого года во Львове могут открыть для авиационных полетов международный аэропорт "Львов" имени короля Даниила Галицкого. Среди других возможных дат открытия неба – лето. Пять-семь авиакомпаний готовы работать во Львове (в течение месяца после запуска терминала), как символ крепкой солидарности с Украиной. Также в правительстве рассматривают открытие другого аэропорта на западе Украины – ужгородского.

"Из Львова готовы летать авиакомпании Wizzair, Air Baltic, "Турецкие авиалинии, Sky Up, "Австрийские авиалинии", Lufthansa, LOT, — отмечает Романовская . — Речь идет о возобновлении регулярных рейсов из Львова. Чартерные рейсы, скорее всего, будет пытаться вернуть авиакомпания Sky Up. У них хорошая сеть маршрутов по Европе. Те же маршруты готовы выполнять и из Львова. Или из другого украинского города. В этом году представители авиакомпании вышли к нам с коммуникацией, провели свои аудиты. Представители Wizzair еще в прошлом году провели свой аудит. Проводят предварительный анализ и когда будет решение об открытии неба, в течение трех-четырех дней приезжают к нам работать".

Туристические компании и туроператоры продают украинцам туры на летний сезон из аэропортов Польши и ЕС. Татьяна Романовская говорит, если откроют аэропорт во Львове, туроператоры оперативно переориентируются, потому что это будет удобнее и дешевле, чем с ЕС.

"Мы бы хотели, чтобы открытие аэропорта состоялось в летний период, потому что понимаем, что основной авиационный трафик приходится на отпуска, лето и когда длиннее день, — отмечает Татьяна Романовская. — Если это произойдет уже в апреле или мае, то для нас это будет очень хорошо".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что аэропорт "Борисполь" готов возобновить прием и отправку пассажирских самолетов в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине. Также для этого потребуется получить необходимые разрешения.