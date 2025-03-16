В конце весны может заработать один из аэропортов Украины

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Недилько Ксения
Львовский аэропорт могут открыть в конце весны. Об этом рассказала для львовского издания гендиректор международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская, сообщает портал "Комментарии".
Иллюстративное фото
По оптимистическому сценарию в апреле-мае этого года во Львове могут открыть для авиационных полетов международный аэропорт "Львов" имени короля Даниила Галицкого. Среди других возможных дат открытия неба – лето. Пять-семь авиакомпаний готовы работать во Львове (в течение месяца после запуска терминала), как символ крепкой солидарности с Украиной. Также в правительстве рассматривают открытие другого аэропорта на западе Украины – ужгородского.
Туристические компании и туроператоры продают украинцам туры на летний сезон из аэропортов Польши и ЕС. Татьяна Романовская говорит, если откроют аэропорт во Львове, туроператоры оперативно переориентируются, потому что это будет удобнее и дешевле, чем с ЕС.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что аэропорт "Борисполь" готов возобновить прием и отправку пассажирских самолетов в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине. Также для этого потребуется получить необходимые разрешения.
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