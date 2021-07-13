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В Коблево туристы разгромили отель и протаранили ворота, чтобы скрыться от полиции (ВИДЕО)

Владельцы были шокированы, увидев, что после себя оставили их гости

сегодня, 18:51
Автор:

Лиля Воробьева








В курортном поселке Коблево туристы из Николаева разгромили местный небольшой отель и, убегая от полиции, выбили ворота. Видео с горе-гостями разместила на своей странице в Facebook владелица отеля Анастасия Погосова. Сейчас их уже разыскивают владельцы и полиция.

В Коблево туристы разгромили отель и протаранили ворота, чтобы скрыться от полиции (ВИДЕО)

Коблево (фото из открытых источников)

Женщина рассказывает, что ее "гости" попытались автомобилем выехать на пляж в час ночи. А еще — они громко включили музыку, орали песни и сломали забор отеля. После того, как проехаться пляжем не получилось, компания разгромила номер, где они остановились.

Кроме того, николаевские туристы успели нахамить работникам и даже угрожали им. Когда возмущенные владельцы заявили на них в полицию, компания быстро собрала свои вещи, села в машину и убежала. При  этом они своим автомобилем BMW протаранили ворота, чтобы успеть скрыться до приезда полиции.

Оказалось, что туристы не просто оставили в гостиничном номере после себя беспорядок, но и сломали межкомнатные двери.

"Цена отдыха каждого туриста из этой компании  - 450 гривен в сутки. Это значительно меньше, чем стоят простые межкомнатные двери с их доставкой и установкой. Еще нужно отменить бронь на этот номер и вернуть деньги другим гостям. Я уже молчу о хамском поведении с персоналом", — заявила возмущенная владелица отеля.

По ее словам, на курорте достаточно других мест для ночного отдыха — клубы и дискотеки, которые работают до 05:00 утра.

Возмущенная хозяйка уже написала на хулиганов заявление в полицию. Поэтому правоохранители их сейчас разыскивают. Стало известно, что они приехали в Коблево из Николаева. Паспортные данные при заселении они также оставили.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в лагере в Коблево отравилось 40 детей.



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Источник: https://youtu.be/0VvZ1pxUYbE
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