В Коблево туристы разгромили отель и протаранили ворота, чтобы скрыться от полиции (ВИДЕО)



















В курортном поселке Коблево туристы из Николаева разгромили местный небольшой отель и, убегая от полиции, выбили ворота. Видео с горе-гостями разместила на своей странице в Facebook владелица отеля Анастасия Погосова. Сейчас их уже разыскивают владельцы и полиция. Коблево (фото из открытых источников) Женщина рассказывает, что ее "гости" попытались автомобилем выехать на пляж в час ночи. А еще — они громко включили музыку, орали песни и сломали забор отеля. После того, как проехаться пляжем не получилось, компания разгромила номер, где они остановились. Кроме того, николаевские туристы успели нахамить работникам и даже угрожали им. Когда возмущенные владельцы заявили на них в полицию, компания быстро собрала свои вещи, села в машину и убежала. При этом они своим автомобилем BMW протаранили ворота, чтобы успеть скрыться до приезда полиции.

Оказалось, что туристы не просто оставили в гостиничном номере после себя беспорядок, но и сломали межкомнатные двери. "Цена отдыха каждого туриста из этой компании - 450 гривен в сутки. Это значительно меньше, чем стоят простые межкомнатные двери с их доставкой и установкой. Еще нужно отменить бронь на этот номер и вернуть деньги другим гостям. Я уже молчу о хамском поведении с персоналом", — заявила возмущенная владелица отеля. По ее словам, на курорте достаточно других мест для ночного отдыха — клубы и дискотеки, которые работают до 05:00 утра. Возмущенная хозяйка уже написала на хулиганов заявление в полицию. Поэтому правоохранители их сейчас разыскивают. Стало известно, что они приехали в Коблево из Николаева. Паспортные данные при заселении они также оставили. Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в лагере в Коблево отравилось 40 детей.



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