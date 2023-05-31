В Кишиневе планируется заключение мирного азербайджано-армянского соглашения

Это может произойти в рамках прохождения саммита Европейского политического сообщества, куда приглашены представители правительств 47 стран. Соглашение обещает Евросоюзу новые экономические и геополитические дивиденды, в частности в области безопасности и энергетической диверсификации, пишет УНИАН.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото из открытых источников

Азербайджан является незаменимым стратегическим партнером ЕС на Кавказе из-за его важного энергетического статуса: это ключевая страна, с помощью которой Европе удается отказываться от энергоресурсов из России. Баку поставляет нефть и газ в Румынию, Хорватию, Болгарию, Чехию, Австрию, Германию, Грецию, Испанию, Ирландию, Португалию и Италию. Ведутся переговоры с Молдовой, Венгрией и Албанией.

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Благодаря партнерству с Азербайджаном ЕС пережил эту зиму с наполовину заполненными газовыми хранилищами, стабильными ценами на газ и положительным прогнозом на следующий сезон, комментирует Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

В 2022-м объем поставок газа из этой страны в ЕС достиг 12 млрд м3, а к 2027 году эта цифра может удвоиться.

Однако, как пишет Forbes, главной угрозой этим поставкам сейчас Москва и Тегеран. Чтобы давить на Баку, Кремль создает провокации руками армянских сепаратистов в Карабахе: Путин действует здесь подобно тому, как использует южные осетин и абхаз в Грузии или россиян в Украине.

Несмотря на неприятельских соседей на севере и юге, Азербайджан последовательно поддерживает Украину. В прошлом году из Баку бесплатно поступило к нам более 200 тыс л топлива и более 900 тонн медикаментов, медоборудования и продовольствия.

Однако из-за "токсичного" соседства РФ и Ирана, активности сепаратистов в Карабахе под прикрытием российского военного контингента, Азербайджан вынужден постоянно повышать свою обороноспособность. Военные расходы этой страны достигли почти $3 млрд. В рейтинге самых боеспособных армий мира Global Fire Power Азербайджан занимает 57 место.

Азербайджан держит первенство и по другим показателям: это самая большая по количеству населения страна Закавказья — здесь живут 10,1 млн человек, в то время как в Грузии — 3,7 млн, Армении — 2,9 млн. ВВП государства в 2022 — $78, 7 млрд, что значительно превышает показатели соседей. Также Азербайджан лидирует по доходам и получил место в рейтинге лучших стран мира по версии US News & World Report.

Азербайджан является незаменимым стратегическим партнером ЕС на Кавказе. Возможно же заключение мирного азербайджано-армянского соглашения потенцирует для Евросоюза новые перспективы для партнерства и экономического развития на Южном Кавказе, уменьшая влияние Кремля в регионе.