В Киеве состоится BUSINESS FORUM «Восстановление страны. Стратегия перемен для архитекторов, девелоперов и застройщиков»

11 мая 2023 года в КВЦ "Парковый" в Киеве состоится Архитектурно-строительный BUSINESS FORUM "Восстановление страны. Стратегия перемен для архитекторов, девелоперов и застройщиков".

В Киеве пройдет архитектурно-строительный BUSINESS FORUM

Участники форума в формате живой встречи обсудят изменения для архитекторов, девелоперов и застройщиков:

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Международный Блок — Дискуссионная панель "Инвестиции. Институции. Восстановление и интеграция Украины в мировой бизнес-контекст".

Архитектурный Блок – Внутренний локальный бизнес – Дискуссионная панель "Архитектура. Строительство. Стратегии развития".

Большой бизнес — Дискуссионная панель "Девелопмент. Рынок. Градостроительная политика".

Приглашаем вас принять участие в мероприятии.

КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16А, 3-й этаж.

11 мая, 11:00 – 22:00.

Билеты на сайте, дизайнерам и архитекторам вход свободный после подписки на канал "Формат А:1" и регистрации по ссылке на канале.

Информация по телефону:



044 461 91 28 – Медиагруппа DMNTR | "Дом и Интерьер"

044 200 04 52 – Конфедерация строителей Украины









Партнеры мероприятия



Организаторы: Медиагруппа DMNTR "Дом и Интерьер", Конфедерация строителей Украины (КБУ)