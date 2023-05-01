В Киеве состоится BUSINESS FORUM «Восстановление страны. Стратегия перемен для архитекторов, девелоперов и застройщиков»

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
11 мая 2023 года в КВЦ "Парковый" в Киеве состоится Архитектурно-строительный BUSINESS FORUM "Восстановление страны. Стратегия перемен для архитекторов, девелоперов и застройщиков".
В Киеве пройдет архитектурно-строительный BUSINESS FORUM
Участники форума в формате живой встречи обсудят изменения для архитекторов, девелоперов и застройщиков:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Приглашаем вас принять участие в мероприятии.
КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16А, 3-й этаж.
11 мая, 11:00 – 22:00.
Билеты на сайте, дизайнерам и архитекторам вход свободный после подписки на канал "Формат А:1" и регистрации по ссылке на канале.
Информация по телефону:
044 461 91 28 – Медиагруппа DMNTR | "Дом и Интерьер"
044 200 04 52 – Конфедерация строителей Украины
Организаторы: Медиагруппа DMNTR "Дом и Интерьер", Конфедерация строителей Украины (КБУ)
Обсуждения
Новости