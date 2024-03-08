В Киеве работники мошеннического call-центра в присутствии полиции избили журналистов

Работники "офиса" устроили потасовку. Как сообщили в "СтопКори", медийщиков пытались не впускать в помещение, но им все же удалось попасть внутрь. После этого многие люди, похожие на работников call -центра, начали бежать из здания.

Работники мошеннического call-центра в присутствии полиции избили журналистов

Журналисты вызвали полицию. Пока экипаж ехал по вызову, работники "офиса" успели вынести из помещения технику и документы.

Уже в присутствии полицейских три неизвестных напали на представителей "СтопКора". Из рук одного из журналистов пытались вырвать телефон, другого ударили в лицо, разбив нос. Началась потасовка.

Уже известно имя одного из нападающих — Кирилл Романович Коваль. Свою должность он не называет, а представляется "неравнодушным гражданином". Вероятно, он один из работников call -центра.

Пострадавшие активисты подали заявление о преступлении, фиксируется факт избиения.

Напомним, в Киеве мошенники так называемых call -центров чаще всего работают под видом социальных работников или представителей благотворительных фондов. Преимущественно жертвами выбирают пенсионеров и одиноких людей.

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предупреждает переселенцев об активизации мошенников, которые предлагают помощь якобы от международных организаций.

Аферисты создают фишинговые сайты, которые по интерфейсу напоминают сайты для оформления социальных выплат, в частности, Поддержки, помощи от ЕС, различных программ благотворительных фондов.







