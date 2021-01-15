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В Киеве проходит тарифный Майдан

Волна протестов против повышения тарифов прокатилась по всей Украине

сегодня, 12:07
Автор:

Сергей Медведев

Повышение тарифов, о котором не утихает народное возмущение, выливается в акции протеста по всей Украине. Теперь на акцию протеста граждане собрались на центральной площади страны — Майдане Независимости в Киеве.

В Киеве проходит тарифный Майдан

Повышение тарифов на газ бьет по карману украинцев / Фото domik.ua

Как передает корреспондент УНН, в акции участвует около сотни человек. Они вышли с плакатами, надписи на которых посвящены  повышению цен на “коммуналку”. Заметны также лозунги против карантинных ограничений (локдауна).

Протестующих решили поддержать активисты движения  #SaveФОП, которые участвуют в протестах с середины декабря прошедшего года. К месту митинга стянули полицейские силы, работает также полиция диалога.

Отмечается, что подобные акции против повышения тарифов проходят по всей Украине. Правительство вынуждено пойти навстречу гражданам — так, ранее премьер Шмыгаль заявил, что цену на газ для бытовых потребителей уменьшат на треть. Впрочем, это вряд ли утешит рядового украинца, поскольку тарифы все равно будут увеличены.

Эксперты уточняют, что анонсированное Шмыгалем снижение цены на 30% (до 6,99 за кубометр газа) отличается от предложения "Нафтогаза" лишь на 3,2%, то есть на 23 копейки — НАК "Нафтогаз Украины" предложил цену 7,22 грн за кубический метр.

Как сообщал портал "Комментарии", повышение тарифов на электроэнергию, газ и воду вызвали возмущения среди украинцев. По стране уже прокатилась волна протестов, связанных с удорожанием жизненно необходимых ресурсов. Чем может обернуться такие действия власти, кто из политиков может воспользоваться сложившейся ситуацией и каковы перспективы "тарифных бунтов" читателям "Комментариев" поведали украинские эксперты.

 


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1912398-na-maydani-protestuyut-proti-pidvischennya-tarifiv
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