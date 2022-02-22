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В Киеве обнаженная активистка Femen призвала украинцев не паниковать (ФОТО)

Активистка Femen вышла обнаженной на улицу Киева

сегодня, 16:18
Автор:

Денис Подставной
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В столице Украины активистка Femen призвала украинцев не паниковать и сохранять спокойствие. Об этом пишет издание ТСН. 

В Киеве обнаженная активистка Femen призвала украинцев не паниковать (ФОТО)

Обнаженная активистка призвала украинцев сохранять спокойствие

Активистка Femen без верхней одежды в свадебной фате, держа в руке косу, вышла на улицу возле железнодорожного вокзала. На своем теле она написала  "Don't Panic".

В Киеве обнаженная активистка Femen призвала украинцев не паниковать (ФОТО) - фото 2

Фото: ТСН

Своим видом активистка привлекла к себе внимание не только местных жителей и гостей столицы, но и полицейских. Как пишет СМИ, вскоре на месте событий появились сотрудники правоохранительных органов. Они накинули на девушку пальто и провели задержание. 

В Киеве обнаженная активистка Femen призвала украинцев не паниковать (ФОТО) - фото 3

Фото: ТСН.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Медведев пригрозил Европе новыми ценами на газ. В России начали звучать первые реакции на остановку сертификации газопровода "Северный поток-2". Подробно об этом читайте в нашей статье. 

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Источник: https://kyiv.tsn.ua/ru/ne-panikuy-v-kieve-aktivistka-femen-prizvali-ukraincev-sohranyat-spokoystvie-foto-1984096.html
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