В Киеве обнаженная активистка Femen призвала украинцев не паниковать (ФОТО)

В столице Украины активистка Femen призвала украинцев не паниковать и сохранять спокойствие. Об этом пишет издание ТСН.

Обнаженная активистка призвала украинцев сохранять спокойствие

Активистка Femen без верхней одежды в свадебной фате, держа в руке косу, вышла на улицу возле железнодорожного вокзала. На своем теле она написала "Don't Panic".





Фото: ТСН

Своим видом активистка привлекла к себе внимание не только местных жителей и гостей столицы, но и полицейских. Как пишет СМИ, вскоре на месте событий появились сотрудники правоохранительных органов. Они накинули на девушку пальто и провели задержание.





Фото: ТСН.

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