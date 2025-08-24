logo

В Карпатах выпал первый снег (ФОТО и ВИДЕО)
В Карпатах выпал первый снег (ФОТО и ВИДЕО)

В Карпатах 24 августа выпал первый снег на урочище Заросляк возле Говерлы.

24 августа 2025, 12:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Когда большинство украинцев наслаждаются летним теплом, Карпаты удивили необычным явлением – первым снегом. В День Независимости 24 августа в урочище Заросляк вблизи Говерлы выпал снег.

В Карпатах выпал первый снег (ФОТО и ВИДЕО)

Снег в горах. Фото из открытых источников

Как сообщили "Горные спасатели Прикарпатья", снег выпал утром 24 августа. По состоянию на 09:30 температура воздуха составляла около 2 градусов Цельсия, а ветер дул с запада со скоростью 2–8 м/с. Кроме снега в горах наблюдались дождь и град.

На опубликованных фото и видео видна заснеженная территория у базы "Заросляк", которая расположена на высоте 1330 метров над уровнем моря. Эта база имеет статус олимпийской и параолимпийской подготовки и является самым высокогорным спортивным объектом в Украине.

В Карпатах выпал первый снег (ФОТО и ВИДЕО) - фото 2

Первый снег в Карпатах

Также появилось видео первого снега в Карпатах, которое можно просмотреть ниже:

В комментариях под публикацией пользователи отметили, что осадки в виде града и снега были зафиксированы также на Кривопольском перевале. Подобные погодные явления для августа редки, но не уникальны. Последний раз мокрый снег в Карпатах наблюдали 19 мая этого года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале августа Австралию засыпало аномальным количеством снега. Из-за снежной погоды десятки тысяч домов остались без света, а кенгуру вязнут в снежных заносах. Кроме того, растопившийся снег вызвал значительные наводнения в регионе.

Также "Комментарии" писали о штормовой зиме в Южной Африке, где в начале июня сильные снегопады и наводнения унесли жизни десятков человек, а регион потерпел крушение.



