Затронуты абсолютно все сферы ЖКХ: в Каменском продолжается коммунальный коллапс

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Ольга Чародий
Город Каменское Днепропетровской области переживает не лучшие свои времена. Коммунальный коллапс, произошедшей здесь якобы из-за действий городского головы Андрея Белоусова, затронул абсолютно все сферы ЖКХ. В то время, как мэры многих городов Украины воспользовались возможностями децентрализации власти и возросшими бюджетами, в Каменском такие возможности, похоже, поняли по-своему.
В Каменском коммунальный коллапс
Жилой фонд города разрушен, благоустройство ужасает. Тарифы на тепло местная власть установила выше, чем в Киеве и Днепре. И это при том, что уровень зарплат в Каменском один из самых низких в Украине. В возросших тарифах городской голова Андрей Белоусов возможно обвиняет правительство и президента, а в том, что город доведен до разрухи, якобы видит происки неких злых сил.
Коммунальный ад
Состояние коммуникаций теплоснабжения, водоснабжения и
канализации в жилых домах Каменского не выдерживает никакой критики. Возможно, из-за остановки в городе работы
аварийной службы, трубы некому ремонтировать и заменять. На срочные заявки
людей, не реагируют неделями, а иногда и месяцами. Постоянные подтопления жилых
домов привели к тому, что они дают усадку и покрываются трещинами.
Так, например, на днях в подвале жилого дома по проспекту Гимназическому, 67, одновременно прорвало коммуникации водопровода, канализации и отопления. Добиться устранения аварии жильцы не могли целую неделю. Люди вынуждены были жить в окружении пара, со свисающими с потолка сосульками, и ходить по обледенелым ступеням. Льдом покрыты проводка и рубильник на подъезд; сырость и вонь проникает в квартиры. На стенах вырастает грибок.
О жизни в коммунальном аду рассказала жительница этого дома
Елена Ивановна. По ее словам, аварийщиков она вызывает по шесть раз на день.
Немногим лучше ситуация обстоит и в других районах. Так, например, по Звенигородской, 21, два
подъезда полностью затоплены фекалиями.
К своим квартирам жильцы вынуждены добираться по досточке. На многочисленные обращения – реакции
нет. А те, кто, спустя две недели,
приехали, заверили: "Да у вас все в порядке!", прикрыв трубу, из которой хлещут
фекалии, кирпичом. Отчаявшиеся жильцы написали коллективное обращение на имя
мэра Андрея Белоусова, однако в приемной за ответом им порекомендовали прийти
через месяц.
Аналогичная ситуация сегодня почти во всех домах Каменского. В
квартирах замерзают люди. Каменчане топят снег, чтобы заварить себе чаю. Пожалуй,
больше всего этой зимой в Каменском досталось жителям Южного района. Их,
несмотря на неоднократные предупреждения энергетиков и специалистов, местная
власть насильно перевела на электроотопление, возможно, вообще не предоставив
никакого выбора. Данное решение якобы принималось
единолично городским головой.
Как только в Каменском ударили первые морозы, треть города якобы
погрузилась в мрак. В Южном районе регулярно горят щитовые. В квартирах людей столбик термометра не
поднимается выше десяти градусов, а в кранах нет воды.
Коммуникации, которые до перевода подогревались центральным
отоплением, никто не утеплил. Как и
канализационные трубы. Все
замерзло, намертво.
Пенсионерка Любовь Павловна, проживающая в доме №4 по проспекту Конституции, вынуждена набирать снег в ведерко и топить его дома, чтобы попить чаю. В ее доме, как и в соседнем, в трубах замерзла вода.
21 января, десятки жителей домов № 32, 34 и 36 улицы
Никопольской вышли на улицу, чтобы рассказать журналистам местных и
всеукраинских СМИ, до чего их довела местная власть. Квартиры горожан не
прогреваются, в них появился грибок. Маленькие дети спят в холодных влажных
постелях. Аварийные ситуации не устраняются по нескольку суток, воды в домах
нет уже практически неделю.
Вместе с журналистами жильцы дома № 34 спустились в подвал. Увиденное шокирует. Подвал затоплен водой вперемешку с фекалиями, несколько подпорных стен треснули и упали. Трещины продолжают расползаться дальше. Электрические кабели – тоже в воде. В стояках замерзла вода и канализационные стоки. В некоторых панельных домах появились трещины, а в подвалах из-за просадки начали падать подпорные стены. Все это может привести просто к разрушению дома.
Ситуация в Южном районе остается напряженной. Жители
призывают мэра к ответу за издевательство над ними. Власть же спряталась и
молчит, пытаясь манипулировать общественным мнением. Однако получается не
очень. Масштабы происходящего по всему городу слишком велики, а терпение людей
кончилось. Они готовы перекрывать трассу.
В городе остановились практически все лифты. Пенсионеры не
могут выйти на улицу, я тяжелобольных не могут доставить к скорой.
Кроме этого, в Каменском в одночасье якобы перестали работать
практически все лифты. На их жалобы и обращения просто никто не обращает
внимания. Больше всего из-за этого страдают самые незащищенные слои населения.
Заложниками коммунального беспредела стали тяжелобольные люди, пенсионеры,
родители с колясками.
В 14-этажке по бульвару Строителей, 10, лифт не работает с
нового года. Галина и Наталья живут на 13-ом этаже, обе женщины в шоке. Муж
Натальи нуждается в госпитализации, однако его не могут вынести к скорой.
Пожилые люди просто не могут выйти на улицу, став узниками своих квартир. Надежда Ивановна, проживающая в высотке по Аношкина, 103, рассказывает, что на неоднократные обращения власть и диспетчерская служба не реагируют вот уже месяц. Сходить за продуктами приходится просить соседей, так как у женщины сильно болят ноги.
Галина Яковлевна со Стуса, 24, рассказывает: когда лифт работал, она хотя бы могла выйти к подъезду. Сегодня женщина из-за тоже не покидает квартиры. В тех лифтах, которые еще каким-то чудом работают, регулярно застревают люди. Испуганные дети не могут выбраться из кабины по нескольку часов. На лифты в Каменском были направлены миллионы, а они не работают.
На улицах грязно и скользко
С улиц города пропали все дворники. Мэр Белоусов якобы не рассчитался с ними по долгам. В итоге все дворы утопают в мусоре. Его некому убирать. С приходом холодов проблема усугубилась гололедом. Траты на соляно-песчаную смесь – миллионные, а самой смеси нет. Горожане падают и ломают конечности, ответственности никто не несет. Все бы ничего, только вот Каменское — город не бедный, как часто любит плакаться местная власть.
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