Затронуты абсолютно все сферы ЖКХ: в Каменском продолжается коммунальный коллапс



















Город Каменское Днепропетровской области переживает не лучшие свои времена. Коммунальный коллапс, произошедшей здесь якобы из-за действий городского головы Андрея Белоусова, затронул абсолютно все сферы ЖКХ. В то время, как мэры многих городов Украины воспользовались возможностями децентрализации власти и возросшими бюджетами, в Каменском такие возможности, похоже, поняли по-своему.

В Каменском коммунальный коллапс

Жилой фонд города разрушен, благоустройство ужасает. Тарифы на тепло местная власть установила выше, чем в Киеве и Днепре. И это при том, что уровень зарплат в Каменском один из самых низких в Украине. В возросших тарифах городской голова Андрей Белоусов возможно обвиняет правительство и президента, а в том, что город доведен до разрухи, якобы видит происки неких злых сил.

Коммунальный ад

Состояние коммуникаций теплоснабжения, водоснабжения и канализации в жилых домах Каменского не выдерживает никакой критики. Возможно, из-за остановки в городе работы аварийной службы, трубы некому ремонтировать и заменять. На срочные заявки людей, не реагируют неделями, а иногда и месяцами. Постоянные подтопления жилых домов привели к тому, что они дают усадку и покрываются трещинами.

Так, например, на днях в подвале жилого дома по проспекту Гимназическому, 67, одновременно прорвало коммуникации водопровода, канализации и отопления. Добиться устранения аварии жильцы не могли целую неделю. Люди вынуждены были жить в окружении пара, со свисающими с потолка сосульками, и ходить по обледенелым ступеням. Льдом покрыты проводка и рубильник на подъезд; сырость и вонь проникает в квартиры. На стенах вырастает грибок.





О жизни в коммунальном аду рассказала жительница этого дома Елена Ивановна. По ее словам, аварийщиков она вызывает по шесть раз на день.

"Звоню ежедневно по несколько раз. Реакции — 0. Плачу за квартиру все до копейки. За что плачу – не понимаю. Вообще ничего не делается, это просто кошмар", — возмущена женщина.

Немногим лучше ситуация обстоит и в других районах. Так, например, по Звенигородской, 21, два подъезда полностью затоплены фекалиями. К своим квартирам жильцы вынуждены добираться по досточке. На многочисленные обращения – реакции нет. А те, кто, спустя две недели, приехали, заверили: "Да у вас все в порядке!", прикрыв трубу, из которой хлещут фекалии, кирпичом. Отчаявшиеся жильцы написали коллективное обращение на имя мэра Андрея Белоусова, однако в приемной за ответом им порекомендовали прийти через месяц.

"Дом дает трещины, штукатурка обваливается, в подъезд и на улицу выливается, простите, дерьмо, а нам говорят: приходите через месяц", — возмущена происходящим жительница этого дома Виктория.









Аналогичная ситуация сегодня почти во всех домах Каменского. В квартирах замерзают люди. Каменчане топят снег, чтобы заварить себе чаю. Пожалуй, больше всего этой зимой в Каменском досталось жителям Южного района. Их, несмотря на неоднократные предупреждения энергетиков и специалистов, местная власть насильно перевела на электроотопление, возможно, вообще не предоставив никакого выбора. Данное решение якобы принималось единолично городским головой.

Как только в Каменском ударили первые морозы, треть города якобы погрузилась в мрак. В Южном районе регулярно горят щитовые. В квартирах людей столбик термометра не поднимается выше десяти градусов, а в кранах нет воды.

Коммуникации, которые до перевода подогревались центральным отоплением, никто не утеплил. Как и канализационные трубы. Все замерзло, намертво.

Пенсионерка Любовь Павловна, проживающая в доме №4 по проспекту Конституции, вынуждена набирать снег в ведерко и топить его дома, чтобы попить чаю. В ее доме, как и в соседнем, в трубах замерзла вода.





"Второй день мы без воды. Снег растапливаем, из него варим еду и пьем. В аварийную службу обращались, но никто не приехал", — рассказала женщина.

21 января, десятки жителей домов № 32, 34 и 36 улицы Никопольской вышли на улицу, чтобы рассказать журналистам местных и всеукраинских СМИ, до чего их довела местная власть. Квартиры горожан не прогреваются, в них появился грибок. Маленькие дети спят в холодных влажных постелях. Аварийные ситуации не устраняются по нескольку суток, воды в домах нет уже практически неделю.

Вместе с журналистами жильцы дома № 34 спустились в подвал. Увиденное шокирует. Подвал затоплен водой вперемешку с фекалиями, несколько подпорных стен треснули и упали. Трещины продолжают расползаться дальше. Электрические кабели – тоже в воде. В стояках замерзла вода и канализационные стоки. В некоторых панельных домах появились трещины, а в подвалах из-за просадки начали падать подпорные стены. Все это может привести просто к разрушению дома.





Ситуация в Южном районе остается напряженной. Жители призывают мэра к ответу за издевательство над ними. Власть же спряталась и молчит, пытаясь манипулировать общественным мнением. Однако получается не очень. Масштабы происходящего по всему городу слишком велики, а терпение людей кончилось. Они готовы перекрывать трассу.

В городе остановились практически все лифты. Пенсионеры не могут выйти на улицу, я тяжелобольных не могут доставить к скорой.

Кроме этого, в Каменском в одночасье якобы перестали работать практически все лифты. На их жалобы и обращения просто никто не обращает внимания. Больше всего из-за этого страдают самые незащищенные слои населения. Заложниками коммунального беспредела стали тяжелобольные люди, пенсионеры, родители с колясками.

В 14-этажке по бульвару Строителей, 10, лифт не работает с нового года. Галина и Наталья живут на 13-ом этаже, обе женщины в шоке. Муж Натальи нуждается в госпитализации, однако его не могут вынести к скорой.

"На днях нам необходимо было вынести моего мужа к скорой, но мы так и не смогли этого сделать. 13-й этаж. Он может умереть у меня сегодня-завтра, и мы не можем добраться до больницы. Пожалуйста, все-таки мы люди! Помогите нам!" — со слезами на глазах умоляет Наталья.









Пожилые люди просто не могут выйти на улицу, став узниками своих квартир. Надежда Ивановна, проживающая в высотке по Аношкина, 103, рассказывает, что на неоднократные обращения власть и диспетчерская служба не реагируют вот уже месяц. Сходить за продуктами приходится просить соседей, так как у женщины сильно болят ноги.





"Звонили, подавали заявки, обращались на линию мэра. Лифт не включают. Сидим дома, выйти из квартиры не можем", — говорит пенсионерка.

Галина Яковлевна со Стуса, 24, рассказывает: когда лифт работал, она хотя бы могла выйти к подъезду. Сегодня женщина из-за тоже не покидает квартиры. В тех лифтах, которые еще каким-то чудом работают, регулярно застревают люди. Испуганные дети не могут выбраться из кабины по нескольку часов. На лифты в Каменском были направлены миллионы, а они не работают.

На улицах грязно и скользко



С улиц города пропали все дворники. Мэр Белоусов якобы не рассчитался с ними по долгам. В итоге все дворы утопают в мусоре. Его некому убирать. С приходом холодов проблема усугубилась гололедом. Траты на соляно-песчаную смесь – миллионные, а самой смеси нет. Горожане падают и ломают конечности, ответственности никто не несет. Все бы ничего, только вот Каменское — город не бедный, как часто любит плакаться местная власть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!