В каких регионах завтра будет тепло: погода в Украине

Хотя ноябрь и знаменует собой переход к холодной осени, в этом году он обещает сохранить не только относительно теплые дни, но и принести более сильные порывы ветра. Известная украинская синоптикиня Наталья Диденко предупреждает, что завтра порывы ветра могут достичь штормовых уровней – до 20 метров в секунду, особенно в западных регионах, а температура воздуха сможет подняться до 18…20 градусов в отдельных областях.

Ноябрь начинается с тепла и ветра: прогноз на 1 ноября

"Ноябрь объявит о переходе на зрелую осень сильным ветром. Завтра порывы северо-западного и западного ветра могут достигать штормовых порывов до 15-20 метров в секунду. Осторожно!", — отметила Диденко.

Ученый прогнозирует, что в большинстве областей Украины 1 ноября будет преобладать сухая погода. Температурный режим ожидается на уровне 12...16 градусов по всей стране. Тем не менее, в северных регионах, в частности, на Черниговщине и Сумщине, будет немного свежее – всего 9... 13 градусов. На юге, в Одесской области и Черновицкой области, местами температура может достичь и до 20 градусов.

Коллега Диденко, синоптик Игорь Кибальчич, делится прогнозом на весь месяц, отмечая, что ноябрь будет переходным месяцом с переменной погодой. Первая декада принесет похолодание и дожди, а вторая обещает быть более спокойной с температурой в пределах нормы. С конца месяца мы можем ожидать местные морозы, дожди и мокрый снег, особенно в горных районах.

Среднемесячная температура ноября будет колебаться от 0 до 5 °С в большинстве регионов, в то время как в более теплых областях, таких как Одесщина и Крым, температура будет держаться на уровне 6…7 °С. В Карпатах с начала месяца ожидается снег, но в центральных и южных областях значительных снегопадов не предполагается.