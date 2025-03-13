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В каких регионах самое дорогое жилье: средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры

Данные Госстата свидетельствуют о том, что в Украине продолжает дорожать жилье

13 марта 2025, 12:10
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Кравцев Сергей

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в феврале 2025 года составила 7 326 гривен. С начала года цены выросли на 1,5%. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

В каких регионах самое дорогое жилье: средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры

Аренда жилья. Фото: из открытых источников

По информации статистического ведомства, на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область – 11 769 гривен.

Львовская область на втором месте. Стоимость выросла на 1,7% до 10 626 гривен.

На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года подорожала на 3,5% до 10 234 гривен.

В Киеве аренда подрожала на 1,5% до 9 777 гривен. Столица сохраняет четвертое место по стоимости.

Стоимость аренды относительно высокая в западных и некоторых центральных областях Украины.

Самые низкие цены в Херсонской (3 118 гривен), Запорожской (3 623 гривны) и Николаевской (3 908 гривен) областях.

Читайте также на портале "Комментарии" — Государственная служба статистики Украины опубликовала весовую структуру для расчета индекса потребительских цен по классификации индивидуального потребления по целям.

Документ является актуальным в настоящее время. По данным статистического ведомства, наибольшую долю расходов составляют продукты питания и безалкогольные напитки — 40%. В том числе мясо и мясопродукты занимают 9,6%, молоко, сыр и яйца — 5,7%, овощи — 2,8%, хлеб — 2,7%, рыба и продукты из рыбы — 2,5%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в расходах занимают 9,8%. На транспорт украинцы тратят 9,6%. Здравоохранение стоит 9,4% (в том числе лекарства — 6,4%). На алкоголь украинцы тратят 4,0%, на сигареты — 3,9%.




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Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ct/sctp/Arch_sctp_u.htm
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