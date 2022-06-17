В каких областях Украины 18 июня ожидается дождливая погода

В субботу во многих областях Украины ожидаются грозовые ливни. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине

Согласно прогнозу синоптиков, 18 июня дожди с грозами ожидаются в следующи областях: Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кропивницкой, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Одесской, а также в Симферополе. В остальных областях Украины будет облачная погода.

В северной части страны днем температура воздуха поднимется до +25 градусов. К ночи ожидается до +15 градусов. В центральных областях — до +26 градусов днем и до +15 ночью. На юге днем ожидается до +27 градусов. Ночью температура упадет до +17. В восточной части Украины днем синоптики прогнозируют до +24 градусов, а ночью до +15. В западных областях днем будет до +25, а ночью — до +14. В Ужгородской области днем температура воздуха поднимется до +28 градусов.

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