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В каких областях Украины 18 июня ожидается дождливая погода

Прогноз погоды в Украине на 18 июня

17 июня 2022, 22:38
Автор:

Денис
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В субботу во многих областях Украины ожидаются грозовые ливни. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. 

В каких областях Украины 18 июня ожидается дождливая погода

Погода в Украине

Согласно прогнозу синоптиков, 18 июня дожди с грозами ожидаются в следующи областях: Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кропивницкой, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Одесской, а также в Симферополе. В остальных областях Украины будет облачная погода.  

В северной части страны днем температура воздуха поднимется до +25 градусов. К ночи ожидается до +15 градусов. В центральных областях — до +26 градусов днем и до +15 ночью. На юге днем ожидается до +27 градусов. Ночью температура упадет до +17. В восточной части Украины днем синоптики прогнозируют до +24 градусов, а ночью до +15. В западных областях днем будет до +25, а ночью — до +14. В Ужгородской области днем температура воздуха поднимется до +28 градусов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что все должны знать, что у нас есть: Путин снова упомянул об использовании ядерного оружия. Путин заявил, что Россия не угрожает ядерным оружием, но применит его, если это потребуется. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в Минобороны рассказали, сколько еще будет продолжаться мобилизация в Украине. Мобилизация в Украине идет согласно указу президента. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Путин отреагировал на информацию о своей смерти: подробности. Путин процитировал американского писателя Марка Твена. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что нас толкают в этот конфликт: Лукашенко признал, что Беларусь втягивают в войну с Украиной. Лукашенко снова пообещал, что не позволит втянуть белорусскую армию в войну против Украины. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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