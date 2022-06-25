В каких областях ожидаются дожди 26 июня: синоптики дали прогноз

В воскресенье в большей части областей Украины ожидают грозовые ливни. Об этом сообщается на сайте "Укргидрометцентр".

Прогноз погоды в Украине на 26 июня - Фото: из открытых источников

По информации синоптиков, дождливая погода завтра будет в следующих областях: Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Ужгородской, Черновицкой, Тернопольской, а также дожди пройдут в Симферополе. В остальных областях страны в этот день будет облачная погода.

В северной части страны 26 июня температура воздуха днем достигнет отметки 30 градусов. К ночи температура опустится до+17.

В центральных областях синоптики прогнозируют до +29 градусов днем и от +14 до +16 градусов ночью.

На юге страны в воскресенье будет до +29 днем и до+17 градусов ночью.

В западных областях ожидается до +30-31 градуса. К ночи столбики термометров покажут до +15.

В восточной части страны днем будет до +30 градусов, а ночью — до +18.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Украине цены на гречку бьют все рекорды. По данным Минфина, за последний месяц стоимость гречки выросла более чем на 17 гривен. Кроме того, подорожал сахар, пшено и рис. Подробнее об актуальных ценах на продукты в Украине читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине растут цены на бензин. Стали известны актуальные средние цены на бензин A-92, A-95, A-95+, дизельное топливо и автогаз на АЗС Украины. Также были опубликованы цены на бензин во всех областях страны. Подробнее о ценах на топливо читайте в нашем материале.

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