В Кабмине выступили со срочным предупреждением о тарифах на газ: чего ждать населению

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в условиях действия военного положения правительство не планирует повышать тарифы на газ и коммунальные услуги для населения. Об этом она сообщила во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, трансляцию которой вел народный депутат Алексей Гончаренко.

В ответ на вопрос, как правительство собирается компенсировать рост расходов на импорт газа, Свириденко отметила действующий запрет на повышение тарифов.

"Вы знаете, что в части тарифов для населения у нас действует мораторий", — напомнила она.

В свою очередь заместитель министра энергетики Светлана Гринчук подтвердила, что, несмотря на рост стоимости закупки газа и увеличение его импорта, цена для потребителей останется без изменений. Она сообщила, что Украина уже заключила соглашение на кредит в размере 500 миллионов евро для закупки газа под гарантии Евросоюза. Также продолжаются переговоры с Европейским инвестиционным банком о новой ссуде для этих же нужд.

"Как сказала Юлия Анатольевна, на повышение тарифов для населения у нас действует мораторий, поэтому будем изыскивать и в государственном бюджете, и в бюджете "Нафтогаза" средства для того, чтобы тариф был сбалансирован и необременителен для населения", — подчеркнула Гринчук.

