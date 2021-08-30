В Кабмине планируют отставку ряда министров

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Татьяна Каптур
Уже в конце сентября, в Кабмине планируются кадровые изменения. Об этом сообщает РБК-Украина.
Кабинет министров Украины, фото из открытых источников
На следующей сессии депутаты могут отправить в отставку от трёх до пяти министров.
К слову, претендентами на отставку, также, являются министр юстиции Денис Малюська и министр информационной политики Александр Ткаченко.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский каждый новый сезон традиционно начинает с разговоров об отставке некоторых лиц в правительстве. Уже 7 сентября он представит ряд лиц, которые могли бы заменить, еще действующих министров.
"Проблема людей у власти заключается в том, что когда нечего показать, то они начинают говорить много чего ненужного. Да, некоторым нужно время на раскачку, но у нас нет этого времени" — заявлял, ранее, президент Украины Владимир Зеленский.
В основном, сейчас проблема правительства в том, что нет соответствующих преемников и кадров на замену действующим министрам.
Но в Офисе президента уже серьёзно говорят об отставке министра культуры Александра Ткаченко. Его пост может занять Ростислав Карандеев — действующий заместитель министра культуры и информационной политики.
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