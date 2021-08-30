В Кабмине планируют отставку ряда министров

Уже в конце сентября, в Кабмине планируются кадровые изменения. Об этом сообщает РБК-Украина.

Кабинет министров Украины, фото из открытых источников

На следующей сессии депутаты могут отправить в отставку от трёх до пяти министров.

"Первыми на вылет идут Андрей Таран — министр обороны, Марина Лазебная — министр социальной политики и Олег Уруский — вице-премьер по вопросам стратегии отраслей промышленности" — говорится в сообщении.

К слову, претендентами на отставку, также, являются министр юстиции Денис Малюська и министр информационной политики Александр Ткаченко.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский каждый новый сезон традиционно начинает с разговоров об отставке некоторых лиц в правительстве. Уже 7 сентября он представит ряд лиц, которые могли бы заменить, еще действующих министров.

"Проблема людей у власти заключается в том, что когда нечего показать, то они начинают говорить много чего ненужного. Да, некоторым нужно время на раскачку, но у нас нет этого времени" — заявлял, ранее, президент Украины Владимир Зеленский.

В основном, сейчас проблема правительства в том, что нет соответствующих преемников и кадров на замену действующим министрам.

Но в Офисе президента уже серьёзно говорят об отставке министра культуры Александра Ткаченко. Его пост может занять Ростислав Карандеев — действующий заместитель министра культуры и информационной политики.

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