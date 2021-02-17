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В Кабмине определились с правилами карантина для новой недели

Такие правила всем уже хорошо знакомы

сегодня, 13:24
Автор:

Таисия Ерохина

На сегодняшнем заседании правительства, 17 февраля, будет принято решение о возвращении Украине адаптивной модели карантина. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

В Кабмине определились с правилами карантина для новой недели

Фото из открытых источников

Как заявил Шмыгаль, Украина вернется к модели адаптивного карантина. То есть в областях будут устанавливаться различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации.

"Как и в прошлый раз, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения", — говорится в сообщении главы правительства.

Глава Кабмина подчеркнул, что это решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться.

Напомним, с 22 февраля 2021 года на всей территории Украины будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности. По крайней мере, об этом сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк. По ее словам, соответствующий проект постановления будет принят на сегодняшнем заседании правительства, 17 февраля.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Ивано-Франковской области не хватает койкомест для больных коронавирусной инфекцией. На критическую ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Так, в этом регионе фиксируется чрезвычайно высокий уровень заболеваемости. По данным Кабмина, во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койкомест превышает 90%. Сейчас Ивано-Франковская область имеет один из самых уровней заболеваемости, а также второй крупнейший уровень по количеству занятых коек — в среднем 73%. За минувшие сутки там заболел 621 житель.


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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/846
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