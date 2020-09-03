В Кабмине объяснили, почему хотят побрить украинскую гривну

Подкорректировать внешность киевских князей попросил Нацбанк Олег Немчинов. Министр Кабинета министром обратился к НБУ прямо во время заседания Правительства и потребовал "сбрить" бороды на купюрах в одну и две гривны.

Позже уже в своем Telegram Немичнов объяснил, что не так с бородами древнерусских князей Владимира Великого, который изображен на купюре в 1 гривну, а также Ярослава Мудрого с двух гривен.

Гривна. Фото: flickr.com

Чтобы объяснить разницу, Немчинов сделал коллаж - "для тех, кто спрашивал о претензиях к бородам князей". На фото две купюры - 1994 года выпуска и 2004 года. Изначально на украинской валюте киевский князь Владимир Великий был с аккуратными усами и лишь через 10 лет у него появилась густая борода.





Рядом с этим фото Олег Немчинов опубликовал еще одно.

"Это бонус. Посмотрите, как в 2004 году после появления бороды у Владимира Великого, одновременно исчезли с оборота Корсунь, Севастополь и Херсонес", - добавил министр.





Накануне украинской гривне исполнилось 24 года. Немчинов по этому случаю обратился к руководителю Национального банка Кириллу Шевченко.

"Хочу попросить главу НБУ все же сбрить бороды и Ярославу Мудрому, и Владимиру Великому. Верните нам наших князей в том виде, в которых они были на оригинальных гривнах. Так было лучше", - отметил министр Кабмина.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Нацбанк выводит из обращения монеты 25 копеек.

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