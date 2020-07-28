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В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Источник землетрясения находился в районе села Монастырчаны

сегодня, 10:34
Автор:

Виолетта Комаровская
В Ивано-Франковской области произошло землетрясение

Фото: politeka.net

В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение. Оно произошло в понедельник, 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Источник землетрясения магнитудой 2,5 находился в районе села Монастырчаны на глубине 11 километров. Оно было достаточно слабым. По расчетам специалистов Центра, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Поэтому никто из жителей Прикарпатья подземных толчков не ощутил.

Никаких разрушений в регионе после землетрясения также не произошло.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что мощное землетрясение унесло жизни людей в Мексике. Подземные толчки магнитудой 7,4 произошли 23 июня, после чего люди почувствовали еще 447 афтершоков. В штате Оахако удар стихии был самым мощным. Были разрушены или повреждены множество домов и зданий. Усугубили ситуацию и повторные подземные толчки. Самый сильный из них был магнитудой 4,6. Людей искали под завалами несколько дней подряд.


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