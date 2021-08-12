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В Ивано-Франковске учителям будут выплачивать премию за COVID-прививки: что об этом известно

Учителя, которые полностью прививаются, получат денежные выплаты

сегодня, 17:57
Автор:

Лиля Воробьева

 Председатель городского совета Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил материально мотивировать местных педагогов, которые сделают прививки от коронавируса. Информирует об этом решении местной власти в борьбе с коронавирусная эпидемией радио "Захидплюс".

В Ивано-Франковске учителям будут выплачивать премию за COVID-прививки: что об этом известно

В Ивано-Франковске поощряют учителей (фото из открытых источников)

Учителя, которые полностью прививаются, получат денежные выплаты. Средства на это выделит городская власть.

Мэр этого прикарпатского города объяснил, почему на это стоит тратить средства из городской казны.

По словам Руслана Марцинкива, в нашей стране — вакцинация добровольная.

"Но школы и дети, которые придут — это потенциальная угроза передачи инфекционных заболеваний. Поэтому мы будем мотивировать премиями тех учителей и воспитателей, которые будут вакцинироваться. То есть вакцинировались — получайте премию от города ", — отметил городской голова.

Мэр отметил, что в городе есть учебные заведения, где сделали прививки почти все работающие. Вместе с тем есть и такие учебные коллективы, где COVID-прививки прошло менее трети педагогов.

Мэр Ивано-Франковска призвал работников образовательных учреждений уже сейчас пройти вакцинацию. Это позволит в период нокдауна избежать опасности, сохранить здоровье себе и своим воспитанникам и не переходить на дистанционное обучение.

Напомним, что издание "Комментарии" информувало своих читателей о том, что в Ивано-Франковске умерла женщина, которой отказали в госпитализации. В Ивано-Франковске умерла 62-летняя женщина, которой отказали в госпитализации. Сестра умершей, Надежда Черноиванова, сообщает, что она имела инвалидность II группы с детства, однако на почки не жаловалась.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=378111713688722&ref=watch_permalink
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