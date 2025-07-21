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Ткачова Марія
Запланированное выступление российского дирижера Валерия Гергиева в Италии официально отменили из-за возмущения украинской диаспоры и волны публичной критики. Концерт должен был состояться в роскошном Королевском дворце Казерты в рамках культурного фестиваля Un'estate da Re ("Лето для короля").
В Италии отменили концерт Георгиева
Гергиев известен своей открытой поддержкой президента РФ Владимира Путина, в том числе после полномасштабного вторжения России в Украину. Этот факт вызвал резкую реакцию в Италии, особенно со стороны украинских активистов, правозащитников и части гражданского общества.
В заявлении Министерства культуры Италии отмечается, что решение об отмене приняли "учитывая уважение чувств, выраженных многочисленными сторонами". Организаторы мероприятия подчеркнули, что не хотят провоцировать раскол в обществе или способствовать конфликтам.
Украинская община в Италии назвала приглашение Гергиева "неприемлемым" и презирающим жертвы российской агрессии. После давления со стороны общества, концерт вычеркнули из программы фестиваля.
Это не первый случай, когда европейские институты отказываются от сотрудничества с Гергиевым. Ранее он уже терял выступления в Мюнхене, Роттердаме и других городах ЕС из-за своей близости к Кремлю.
Таким образом, итальянские организаторы присоединились к международному бойкоту, который все шире охватывает культурную сферу, не принимающую молчаливую или открытую поддержку агрессии против Украины.