Запланированное выступление российского дирижера Валерия Гергиева в Италии официально отменили из-за возмущения украинской диаспоры и волны публичной критики. Концерт должен был состояться в роскошном Королевском дворце Казерты в рамках культурного фестиваля Un'estate da Re ("Лето для короля").

В Италии отменили концерт Георгиева

Гергиев известен своей открытой поддержкой президента РФ Владимира Путина, в том числе после полномасштабного вторжения России в Украину. Этот факт вызвал резкую реакцию в Италии, особенно со стороны украинских активистов, правозащитников и части гражданского общества.

В заявлении Министерства культуры Италии отмечается, что решение об отмене приняли "учитывая уважение чувств, выраженных многочисленными сторонами". Организаторы мероприятия подчеркнули, что не хотят провоцировать раскол в обществе или способствовать конфликтам.

Украинская община в Италии назвала приглашение Гергиева "неприемлемым" и презирающим жертвы российской агрессии. После давления со стороны общества, концерт вычеркнули из программы фестиваля.

Это не первый случай, когда европейские институты отказываются от сотрудничества с Гергиевым. Ранее он уже терял выступления в Мюнхене, Роттердаме и других городах ЕС из-за своей близости к Кремлю.

Таким образом, итальянские организаторы присоединились к международному бойкоту, который все шире охватывает культурную сферу, не принимающую молчаливую или открытую поддержку агрессии против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Государственное бюро расследований завершило следствие по трем сотрудникам Национального антикоррупционного бюро, подозреваемым в совершении серьезных аварий. По материалам ГБР, Офис Генерального прокурора уже сообщил им о подозрении.