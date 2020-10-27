В Италии не утихают масштабные протесты из-за карантина

Недавно итальянские власти сообщили о введении жесткого карантина, в частности, закрытие школ, баров, ресторанов и введение комендантского часа в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Недовольные новыми карантинными требованиями жители итальянских городов, начали выходить на улицы, чтобы выразить свое несогласие с новыми правилами. Об этом сообщило итальянское издание Ansa. Митингующие использовали факелы и петарды. Акции протеста превратились масштабную схватку с полицией, которая в ответ применяла слезоточивый газ.

Кроме того, в Турине зафиксированы случаи мародерства: там демонстрантами были разворованы два магазина, а таксисты заблокировали центральную площадь Кастелло. В Милане горожане "атаковали" штаб-квартиру региона Ломбардия бутылками и камнями. В Кремоне рестораторы устроили "кладбище" разбитой посуды.

Новые карантинные требования в Италии начали действовать с 26 октября, а до этого в стране зафиксировали рекордное количество инфицированных, которое составило 19 644 человека.

Напомним, что вчера в Берлине также прошли протесты против карантинных ограничений.





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